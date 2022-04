La vida siempre te da una segunda oportunidad

El domingo falleció Javier Imbroda y se fue una parte muy importante de mi vida y de la de mi familia. Fue el entrenador (junto a Pedro Ramírez) que confió en mí cuando apenas tenía 17 años. Nuestra relación fue siempre muy especial tanto dentro como fuera de la pista. En unos años en los que no sabes qué va ser de ti, siempre tenía algo que decirme tanto como jugador como de la vida. Quedábamos muchas veces en su casa para charlar de todo. (“Preocúpate cuando no hable contigo” me solía decir en la pista cuando me quejaba por su alta exigencia hacia mí). Fue un segundo padre que me inculcó valores como el esfuerzo, sacrificio, dedicación y sobre todo el no rendirse ante las adversidades… ¿por qué no podemos ganarle al Barcelona o al Real Madrid? me repetía una y otra vez.



En mis 6 años en Barcelona seguíamos comunicándonos y, sobre todo por mi parte, seguía aprendiendo. Le llamaba o nos veíamos en verano para pedirle consejo. Tuvimos un desencuentro importante en mi último año como profesional en Valladolid que nos distanció. Recuerdo a mi madre decirme en varias ocasiones: “Ignacio, con lo buenos amigos que habéis sido ¿por qué no habláis que seguro que lo solucionáis?….”



Pero la vida te da siempre una segunda oportunidad. Hace dos meses un amigo común me dijo: “Los dos sois mis amigos, y creo que tenéis una conversación pendiente”. Rápidamente le dije: “Tienes toda la razón” y en una semana nos vimos en Sevilla. Al principio hablamos de lo que pasó y en seguida empezamos a ponernos al día, como si no hubieran pasado los años. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a José María por lo que propició con ese encuentro. Retomamos el contacto y guardaré siempre su último mensaje, de hace apenas un par de semanas, que, sin duda, fue una lección de vida, una vez más: ”Ignacio (así me solía llamar), la vida no es un camino uniforme. Tiene sus curvas más o menos pronunciadas, sus baches y también sus averías. Nunca es tarde para hacer una parada y reflexionar de dónde venimos y quienes estuvieron acompañándote en ese viaje de la vida", empezó diciéndome……



Fue un luchador siempre, desde que llegó de Melilla con 17 años hasta sus últimos días, y consiguió todo lo que se propuso: entrenador de primer nivel (Unicaja, Real Madrid, Selección Española), empresario de éxito (MEDAC, empresa líder en la formación educativa a nivel estatal) y hasta (¡quien se lo iba a decir!) político de referencia en el Gobierno de Andalucía en un área tan compleja como la Educación y en su mundo, el Deporte, al que volvió a colocar en el mapa, siendo Andalucía actualmente, sede de los mejores eventos deportivos posibles (fútbol, baloncesto, balonmano, futbol sala, etc) que se celebran en nuestro país.



El puñetero cáncer, al final, se salió con la suya, pero lo tuvo complicado. Creo que ha encontrado pocos rivales como tú. Te iba ganando de 20 puntos y llegaste a empatar el partido.



Javier se ha ido en paz consigo mismo y con su entorno. Arriba en el cielo se encontrará con Javi, Álvaro y Papá. Todavía recuerdo el cariño que le tenía mi padre: “Hazle caso a Javier que quiere lo mejor para ti, me solía decir”. Por cierto deja a Álvaro hacerte la última entrevista que seguro le gustará, ya sabes que también te tenía mucho aprecio.



Por último gracias de corazón por cómo me dijiste en tu mensaje: “tanto camino que hicimos juntos”. Siempre te tendré presente y me acordaré de todas nuestras conversaciones. Me hubiera gustado que vieras y, sobre todo, que sintieras el respeto y la admiración que has dejado en todos los ámbitos por los que has pasado. Para muestra, la Junta de Andalucía ha hecho público que la Ciudad Deportiva de Carranque va a llevar tu nombre. ¡Qué gran acierto! Allí y en el colegio Maristas empezó todo. O qué decir del gran detalle que tuvo el Real Madrid con la presencia de Emilio Butragueño (Director de Relaciones Institucionales) y Felipe Reyes (embajador de la sección de baloncesto) en tu despedida. Ha sido unánime y aunque algunos no te hayan reconocido en vida lo que has hecho, tal y como decías, tú legado ahí queda y los que hemos estado a tu lado así lo sentiremos y recordaremos siempre. DEP.