Puedo asegurar y aseguro que la intención que tengo no es la de contar mi vida, sino constatar hechos vividos, principalmente en Málaga. Casi medio siglo he trabajado en la dirección de empresas del sector inmobiliario, en la que más tiempo estuve al frente, empresa muy conocida y de gran prestigio en la plaza, se promovieron miles de viviendas en barrios tan conocidos como El Palo, Gamarra, Huelin o Teatinos (Bizcochero-Capitán). Hasta mediados de la década de los 90 del siglo pasado, fueron casi exclusivamente viviendas de protección oficial y posteriormente se pasó a hacer solo renta libre porque la normativa hizo que el precio de venta fuese menor que el coste de fabricación. Para que el lector se haga una idea de cómo funciona este sector, les diré que la aprobación definitiva del Plan Parcial de Teatinos (Frente a la Universidad), unas 2.300 viviendas, si no recuerdo mal, nos tardó más de diez años, el primer edificio con la urbanización aún a medio terminar, lo comenzamos ya entrado el siglo XXI y, a las fechas en que estamos, aún hay parcelas en fase de edificación y más de una o dos están sin edificar. Cada vez que se han celebrado elecciones municipales, los distintos candidatos han sacado a colación el problema de la vivienda. Y con la vivienda no ha habido unas elecciones que no aparezcan los eslóganes populistas. Que si la ciudad no es solo para los ricos, que si se están echando a los malagueños, que si me votan voy a hacer no sé cuantas miles de viviendas para los pobres, etc. etc. Para el próximo 28 de mayo, ha sido el candidato del PSOE, Daniel Pérez el que ha prometido hacer 10.000 V.P.O. Me voy a limitar a plantear algunas preguntas ya que, soltar una cifra redonda, a voleo, sin más detalles, me parece pura demagogia: ¿En cuánto tiempo, en 4 años? ¿En qué suelos? ¿Qué planeamientos tienen aprobado dichos suelos? ¿En qué régimen, V.O.P., general, especial,..? ¿A qué precio saldrán al mercado de venta o, en su caso, de alquiler? ¿Quién o quiénes promoverán las citadas viviendas? ¿Serán de promoción pública o privada?

Josele Aguilar, diputado socialista en el Parlamento andaluz, se ha lanzado a defender la propuesta del candidato de su partido, pero como gran abogado que es y conocedor sobrado en materia urbanística, sabe que desde el Ayuntamiento es muy difícil cumplir una promesa como la de hacer 10.000 viviendas cuando las competencias para ello pasan además por la Junta, Gobierno Central y otros innumerables organismos. También la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha respaldado la promesa destacando las 1.300 viviendas de VPO que el Gobierno está promoviendo en Málaga, supongo que se refiere al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo que no dijo es que las está promoviendo junto a la Junta de Andalucía, que el acuerdo apenas tiene un año y que de los 1.000 millones que ha de desembolsar el ministerio, a la fecha, ha desembolsado (creo) 86. O sea, que las 1.300 viviendas estarán finalizadas para cuando la ministra se haya jubilado.

¡Ah! ¿Y el precio? Pues miren, el precio tope de venta (régimen general) del metro cuadrado útil de la vivienda está por debajo del costo medio del metro construido, si se le añade el coste del suelo, tasas, impuestos, proyectos, etc., la pérdida es evidente. Por eso no podrá contar con la promoción privada.