La vuelta de vacaciones

A la vuelta de unas vacaciones insólitas, nos encontramos que las cosas van peor que antes. 23 millones de contagios y 800.000 muertos más contabilizados en el mundo por la segunda ola del Covid-19. Ha sido el mayor varapalo para la economía, en la UE y en la que España ocupa el penúltimo lugar, sólo por detrás del Reino Unido. No se ha confirmado pues el pronóstico triunfalista del presidente del Gobierno que realizó en julio y que consistió en que el virus había sido derrotado, pero que le sirvió para marcharse de vacaciones en dos distintas ocasiones. Se le traspasó a las CCAA la gestión de la crisis, incluso la posibilidad de declarar en sus respectivos territorios, el Estado de Alarma, basándose en una Ley Orgánica de medidas en materia de salud pública que, a juicio de muchos juristas, no parece suficiente para restringir libertades y derechos. Lo que se le había pedido al Gobierno, en la Conferencia de Presidentes, celebrada en La Rioja, fue la creación de instrumentos jurídicos para ordenar confinamientos de forma puntual y no para declarar el Estado de Alarma.

Lo que ahora preocupa a Sánchez y a su Gobierno es conseguir un acuerdo de las fuerzas políticas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Su socio preferente, que es Podemos, ha vuelto a manifestar, alto y claro, que quiere que en los Presupuestos se refleje una reforma fiscal progresiva para las rentas altas, además el blindaje de medidas sociales y rechaza todo tipo de recortes. Hay quien opina que Sánchez cuenta de antemano con los votos necesarios para aprobar los Presupuestos y esa preocupación que manifiesta en realidad no la tiene, porque tiene los votos de los partidos que le votaron en la investidura (excepto ERC, pero sustituido ventajosamente para esa aprobación por Cs). Por tanto, habrá Presupuestos de una forma u otra: o con cuentas ordinarias o para distribuir los fondos que vayan llegando de Europa.

Sánchez ha dicho en repetidas ocasiones que lo que él quiere es un acuerdo de país que implique a todas las fuerzas políticas, mientras que para Podemos el acuerdo sólo podía abrirse a los que estuvieron en la investidura, para la garantía de unos presupuestos sociales, pero se conforman. Pero el acuerdo con todos que demanda Sánchez es un brindis al sol, porque no se entiende cómo no ha tenido en cuenta al líder del primer partido de la oposición, con el que lleva meses sin conectar, con temas pendientes y hasta ayer no tuvieron la primera reunión.