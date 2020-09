Ciudadanos: estabilidad y coherencia

El panorama político español sigue pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para la que los socialistas siguen buscando apoyos entre las diferentes fuerzas políticas al carecer de la mayoría suficiente en el Congreso para validarlos. Descartado un acuerdo con el PP de Pablo Casado, Pedro Sánchez ha acercado bastante las posturas en las últimas semanas con Inés Arrimadas. El posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ha generado muchos recelos en Unidas Podemos y entre los nacionalistas y soberanistas que apoyaron en su momento la investidura del actual presidente del Gobierno. Temen quedar fuera de juego y que la formación naranja se convierta a partir de ahora en un aliado preferente de los socialistas. En el fondo, tanto en Podemos como entre los independentistas, lo que no se quiere es que ese pacto ayude a centrar al PSOE y que abandone los postulados más radicales que unos y otros le llevan pidiendo desde que le auparon al Gobierno con la moción de censura a Rajoy. Ciudadanos está, por tanto, ante una oportunidad, quién sabe si una de las últimas, de demostrar que, a pesar de la pérdida de apoyo popular, sigue siendo un partido útil y necesario, con sentido de Estado, que puede ayudar a la moderación en la política y en la gestión pública. Un partido que ha desempeñado un importante papel ante el desafío soberanista en Cataluña y al que, sin embargo, le han pasado factura los bandazos y la falta de coherencia en la estrategia política en comunidades y ciudades donde prácticamente ha funcionado, y funciona, como una franquicia. El impulso que le puede dar el hecho de facilitar que España tenga unos Presupuestos y que Sánchez se modere tendría que venir acompañado de la misma política en Andalucía, donde las tensiones internas de las últimas semanas han puesto en un aprieto la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno. No se puede estar diciendo una cosa en Madrid y haciendo lo contrario en Andalucía, y amenazando constantemente con romper acuerdos si no se renegocian cargos. Que el papel de Ciudadanos en el conjunto del país siga siendo importante depende de que sus líderes actúen con coherencia y no vuelvan a cometer errores del pasado.