Nuevas subidas de tipos de interés

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido medio punto los tipos de interés, que era lo previsible, pero la dureza con la que su presidenta, Christine Lagarde, ha anunciado nuevas alzas ha llamado la atención de los mercados, por las consecuencias negativas que ello pudiera ocasionar en los débiles crecimientos de la zona euro. Hay que tener en cuenta que algunos países se encuentran en un crecimiento cero. Lo que ha anunciado Lagarde es que podría subir de nuevo el precio del dinero desde el 2,5% actual al 3,5%, y lo que es más grave, que no descarta otros incrementos hasta que logre doblegar la inflación. El Euríbor a 12 años, que suele ser la referencia para marcar las hipotecas, se colocó ayer al 3%, lo que traerá nuevas y malas consecuencias para las familias que las revisen ahora. Estos tipos se sitúan a los niveles de finales de 2008, pero aún es posible que llegase a más del 4% si el BCE sigue con esta política. Los halcones de Fráncfort habrían tomado la delantera en esta escalada contra la inflación que pone en riesgo la débil recuperación europea y que podría llevar a la zona euro a una recesión duradera. Si los tipos se sitúan en lo que la presidenta del BCE ha adelantado acabarían por dejar el Euríbor en torno al 5%, una cifra que recuerda a la política seguida por las autoridades monetarias y que llevaron a una recesión en Europa que fue más acusada que la que sufrió Estados Unidos. El relato de Lagarde es un tanto contradictorio con lo que había mantenido hasta ahora, ya que había explicado que la subida de tipos, por sí misma, no garantizaba el control inflacionista. Además, había dado por hecho que el BCE no seguiría los mismos pasos que la Reserva Federal, cuando ahora da por seguro que el ciclo europeo será más largo que el de Estados Unidos. Nos encontramos, por tanto, ante un giro en la política monetaria del banco central, que es lo que ha desconcertado a los mercados.