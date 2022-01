Queda un año de mandato

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de conmemorar esta semana sus tres años de mandato, desde que fue elegido por el Parlamento gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Sobre el papel, quedan 10 meses para que la legislatura agote los cuatro años en la que está establecida en el Estatuto de autonomía; esto es un hecho que no debe soslayarse, los mandatos deben cumplirse y sólo son circunstancias especiales las que obligan a acortarlos mediante la disolución de la Cámara por el poder que tiene el presidente. En estos momentos, el Gobierno de coalición viene aprobando buena parte de sus iniciativas legislativas; casi todas las planeadas, a excepción de los Presupuestos de 2022, que han tomado la forma de prórroga de los anteriores según prevé, también, el Estatuto. De los partidos del cambio, ha sido Vox el que ha comenzado a desmarcarse del Gobierno, pero no de un modo absoluto. Más allá de la política de declaraciones, lo cierto es que el Ejecutivo viene de aprobar bastantes iniciativas en diciembre. En febrero se retoma la actividad parlamentaria, y será el momento de comprobar si hay un bloqueo parlamentario o, simplemente, las dificultades propias de aprobar iniciativas en una Cámara donde no se tiene la mayoría absoluta. Tampoco podemos pecar de ilusos, los últimos meses de legislatura son un terreno abonado a la incertidumbre. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha apuntado, y con cierta razón, que lo deseable sería que el nuevo Gobierno que salga de las urnas tenga tiempo, al menos, para planificar y aprobar el Presupuesto de la Junta de 2023, lo que colocaría las elecciones en las fechas a las que se ha referido el presidente: poco antes o poco después del verano. Mientras tanto, los partidos deben calmarse.