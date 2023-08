Rubiales se atrinchera

Cada vez que trata de explicarlo, lo empeora más. La defensa que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hizo ayer de su actuación en la final del Mundial de Sídney lo retrata. El beso a Jenni Hermoso no fue un hecho aislado, espontáneo, sino el reflejo de un comportamiento soez, falto de respeto y machista de quien piensa que todo le está permitido. Cualquier persona sabe que cuando se asiste a una final internacional desde un palco se está expuesto a millones de miradas, por lo que no cabe el argumento de la euforia para tratar de responder a por qué se tocó los genitales delante de medio mundo y de las autoridades asistentes, entre éstas, la Reina de España y la infanta Sofía. Más grave aún fue el beso no consentido –“el pico” en su jerga– que le dio a Jenni Hermoso, a quien negó ayer en una asamblea cobarde y entregada al jefe. Debió de dimitir hace días, pero su enrocamiento y su actitud chulesca no hacen más que agravar el rechazo social que está causando no sólo en España, sino en muchos países donde el fútbol también es más que un deporte. El fenómeno Rubiales, como la victoria del fútbol español femenino, también es global, lo que aún pone más en entredicho la imagen de esta Real Federación. La FIFA le ha abierto un expediente a través de su comisión disciplinaria, y eso tendría que haber bastado. También ayer, y después de escucharlo en la asamblea, las jugadoras de la selección decidieron plantarle cara. El Gobierno intentará, por medio del Consejo Superior de Deportes, que sea tramitada su suspensión. Que dimita o no ya no es lo importante, porque tendrá que irse tarde o temprano de un modo deshonroso. Rubiales acumula una gestión salpicada de polémicas al mando de esta Real Federación, con escándalos como el de la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y las grabaciones al líder del sindicato de futbolistas.