Una solución humanitaria

Algunos de los principales líderes mundiales se reúnen a partir de hoy en Egipto con el objetivo de lograr un acuerdo general que sirva de presión para que se alivie la dramática situación humanitaria en la que se encuentran los habitantes de Gaza. Con independencia del derecho de Israel a protegerse de un grupo terrorista que amenaza su seguridad, es necesario que se abran pasos para que entre la ayuda humanitaria y se despejen zonas dentro de la Franja donde la población pueda refugiarse. Al día de ayer, y por distintas razones, aún no se había abierto el paso de Rafah. La cumbre también trata de evitar una expansión de la guerra a otros países limítrofes. La virtud del encuentro en Egipto es que el país anfitrión ya fue el que negoció el final del último conflicto armado entre Israel y Hamas. Al presidente egipcio, Al Sisi, acompañan otros dos líderes regionales, el rey jordano Abdulá II y el líder palestino Mahmud Abás, el trío que debía reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el miércoles pasado, un encuentro suspendido por el bombardeo de un hospital en Gaza. Biden no acudirá a la cita, aunque sí lo harán los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, así como otros países árabes y los responsables de la Unión Europea, entre éstos, el responsable de su Política Exterior, Josep Borrell. Pedro Sánchez estará presente como presidente rotatorio de la Unión. La cumbre también intenta que el conflicto no se extienda por otros países, un objetivo buscado por el régimen iraní y sus grupos terroristas asociados en el sur del Líbano y algunas zonas de Siria. Otros países como Jordania también son muy vulnerables por el alto porcentaje de palestinos que hay en su población. Éste es un objetivo compartido por Estados Unidos, que es el único país capaz de llevar a Israel a una nueva dinámica que comenzó el pasado 6 de octubre.