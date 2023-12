Se habla mucho estos días de Efe por el controvertido nombramiento de su nuevo presidente, y he visto comentarios sobre la historia reciente de esa empresa, de la que fui directora general entre 2005 y 2012, que no tienen un pase. Entre ellos los que equiparan a sus máximos responsables a partir de simplezas, como ésta: en los Gobiernos del PP, el presidente elegido procedía de diarios derechistas; y con el PSOE, del Grupo Prisa. Como si fueran todos iguales entre sí, aunque de distinto signo. Pues no. No todos han sido iguales. A mí me tocó vivir una etapa muy diferente de las demás, bajo la presidencia de Álex Grijelmo (julio de 2004-febrero de 2012) y quisiera resaltar, por justicia, algunas de esas diferencias.

Aquel nombramiento se enmarcaba en el compromiso de Rodríguez Zapatero de dotar de independencia a los medios públicos, y recayó en un periodista con experiencia de gestión que se venía desempeñando hasta ese día como director general de Contenidos de Prisa Internacional, tras pasar por Europa Press y una larga carrera en El País, de cuyo Libro de estilo es autor. De él dependían entonces medios latinoamericanos de gran importancia, como Radio Caracol (Colombia), W Radio (México) o la Cadena ATB de Bolivia, así como el principal periódico de ese país: La Razón. Se trataba de un profesional prestigioso y conocido allá, por su trabajo en esos medios y por sus libros y conferencias. Ningún otro presidente de Efe ha llegado a la empresa, ni antes ni después, con ese bagaje en el ámbito americano del español.

Grijelmo no había hecho columnismo político, ni tertulianismo, ni se había mezclado en cargo alguno ajeno a su profesión. Era simplemente un buen periodista.

En esta etapa, el comité de dirección fue paritario, en unos años en los que eso no se llevaba; se recuperó el servicio en árabe, se añadieron otros y se crearon la Fundéu y Efeverde.

Yo participé en todo ello, llegando a Efe tras más de dos décadas como periodista en TVE, ABC News y Canal Sur, haberme formado en gestión de empresas y dirigir algunas en España y Latinoamérica. Nunca se ha dado esa doble circunstancia en la agencia, de que hayan estado al mando dos periodistas con experiencia en dirección empresarial y conocimiento de los mercados español y americano.

En la Complutense se ha presentado una tesis doctoral sobre Efe, con sobresaliente cum laude, cuyo autor es Carlos Pérez Gil. En sus 510 folios están los datos para formarse un juicio al respecto. Dado el espacio, resaltaré algunos relativos a aquella etapa que ciertos comentaristas y tertulianos han parecido olvidar.

–En 2005 se aprobó a iniciativa de Grijelmo el Estatuto de la Redacción, que garantiza la independencia de sus periodistas; y se creó un Consejo de Redacción con amplios poderes de control de la dirección.

–Las históricas pérdidas de explotación (–4,2 millones en 2004) se redujeron a más de la mitad en 2005 (–1,8 millones); y se convirtieron en beneficios en los siguientes tres años (205.000 euros, 752.000 y 178.000).

–La crisis de 2008 y el cierre de centenares de medios derrumbaron los ingresos, lo que obligó a reducir los costes en 2010, con rebaja salarial pactada (no sin conflicto) de un 4% para los trabajadores y un 8% para los directivos, a cambio de garantía en el empleo durante la vigencia del acuerdo (dos años).

–El Gobierno del PSOE propinó luego un duro golpe a Efe, al reducir unilateralmente el contrato de los servicios que la agencia vende al Estado, el único que Efe no puede negociar (porque se fija en los Presupuestos Generales). De 43,8 millones de euros en 2009, bajó a 41,6 en 2010, y a 40,9 en 2011. Esa reducción influyó directamente en las pérdidas: –2,9 millones en 2010 y –5,8 en 2011, pese a las sucesivas reducciones de los gastos generales.

–Terminado el mandato de Grijelmo, este contrato subió a 51 millones en 2018 (el Gobierno del PP sí ayudó a la empresa), pese a lo cual, y ya sin crisis económica, Efe perdió 7,8 millones ese año, que aumentaron a –10,8 en 2019 y a –11,2 millones en 2020. Y eso que entre 2012 y 2016 se había reducido la plantilla en 306 personas y se habían bajado los sueldos entre un 8% y un 12%.

Por último (esto ya no lo dice la tesis, lo digo yo) Efe elaboró en 2011 un plan estratégico de nuevos productos y servicios que, de haberse cumplido después, habría evitado la situación en que se halla ahora: a un paso de la quiebra técnica. Nadie supo verlo entonces. Hoy, la primera agencia en español agoniza ante la indiferencia de muchos.

País..., que diría Forges.