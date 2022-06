Las mentiras se repiten

Me sorprende la afirmación del señor Moreno Bonilla de que se presenta a las elecciones con los deberes hechos, cuando la mayoría de su programa electoral de 2018 en materia de educación no se ha llegado a cumplir ni de lejos. Ahora cae en mis manos su programa para las elecciones del 19 de junio de 2022, y compruebo que vuelven con las mismas promesas de 2018, promesas incumplidas. La mayoría de las propuestas que aparecen son exigencias que Comisiones Obreras ha mantenido a lo largo de la legislatura, la cual dio por concluida antes de expirar su mandato por no haberse aprobado los presupuestos de Andalucía, algo que imagino habrán celebrado las universidades, ya que con los presupuestos prorrogados tienen más recursos económicos que con los que se pretendían aprobar.

Una de las medidas que mayor asombro me produce es la siguiente: "Impulsaremos una bajada progresiva de las ratios en los distintos niveles educativos". ¿Acaso no han podido hacerlo en esta legislatura?, porque en 2018 ya figuraba en su programa la "Reducción de las Ratios como medida para mejorar la calidad educativa, empezando por la Etapa de Infantil". Su propuesta de bajar las ratios es incompatible con la supresión de unidades en centros públicos que también ha realizado el gobierno de PP-Ciudadanos, con el apoyo de Vox. La bajada de natalidad hay que aprovecharla para reducir el número de escolares por aula, y así poder prestar una enseñanza más personalizada que contribuye significativamente al éxito escolar, como han demostrado los resultados académicos de los centros que han tenido ratios más bajas, gracias al profesorado de refuerzo que conseguimos en el primer acuerdo con la Consejería de Educación al volver a las clases presenciales. El segundo acuerdo supuso un recorte de personal, motivo suficiente para no firmarlo como sí lo hicieron otros sindicatos.

De nuevo aparece en su programa la atención a la diversidad, objetivo que no se va a alcanzar si no se ponen en marcha todos los recursos necesarios. El no querer definir las ratios del profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientadores, Personal Técnico de Integración Social, Intérpretes de Lengua de Signos, etc. es sencillamente para no evidenciar la falta de personal. Las ratios desbordadas de estos profesionales están perjudicando al alumnado más vulnerable, pero sí justifican a nivel político que está bien atendido, pero es una falacia.

Además, continúa su actual programa diciendo "Seguiremos avanzando en la mejora de las condiciones laborales de monitores escolares, PTIS (Personal Técnico de Integración Social) e ILSE (Intérpretes de Lengua de Signos Española)". ¿Cómo es posible semejante mejora si el actual gobierno aprobó un decreto en 2021, yendo en contra de Ley de Educación Andaluza, que considera el servicio educativo de apoyo y asistencia al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico y el de interpretación de lengua de signos como servicios complementarios de la educación? PTIS e ILSE deben ser personal propio de la

Consejería y no continuar con las subcontratas del servicio donde, en muchas ocasiones, no se respetan los derechos laborales.

Por no hablar de las monitoras y monitores escolares, que estos días, en período de matriculación, están reivindicando una jornada de 35 horas con paros parciales y una huelga para el día 8. En 2018, el PP ya proponía "Garantizar la eliminación de contratos precarios de personal que presta servicios públicos", y en estos años tampoco ha cumplido. Promesas incumplidas que también vemos en la Formación Profesional (FP), donde cerca de 40.000 personas no pueden acceder a una enseñanza gratuita por no haber plazas públicas suficientes. La FP se está convirtiendo en un suculento negocio para las entidades privadas y en un artículo de lujo. O en las enseñanzas artísticas, donde nada de lo prometido se ha cumplido. El profesorado y el alumnado necesita que estas enseñanzas se sitúen a la misma altura que en países de nuestro entorno y no oír discursos huecos.

También es llamativo que propongan "el avance y la consolidación del Programa para la implantación de la Enfermera Escolar". Deberían haber aprovechado esta legislatura en la que han contado con más presupuesto que nunca con motivo de la pandemia.

Está claro, el programa lo aguanta todo, pero su ejecución es harina de otro costal. Imagino que la excusa de Juanma será que la Consejería de Educación ha estado gestionada por Ciudadanos, pero es que la lectura del programa del PP está generando indignación entre la comunidad educativa cansada ya de tantas mentiras.