El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande inicia el plan de asfaltado 2021

Alhaurín el Grande ha anunciado el inicio del Plan de Asfaltado 2021, con el que durante esta semana y la próxima se procederá al reasfaltado de una serie de calles del municipio, cuyas infraestructuras se encuentran en buen estado pero están necesitadas de una mejora en el firme.

“Los trabajos se han iniciado con unas labores previas consistentes en realizar un fresado del vial de 5 cm, limpieza con barredora y posteriormente la aplicación de un riego de imprimación, para finalmente extender una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de un espesor medio 5 cm”, ha explicado el concejal de Obras, Juan Manuel Aragón.

Las calles que se van a reasfaltar serán en la zona del Camino de Coín: C/ Fuente Lucena hasta rotonda, Rotonda C/ Fuente Lucena, C/ Maestro Antonio Alamino y tramo final de C/Francisco Herrera Sánchez; en la zona centro: C/ Virgen del Rosario y C/ Salvador González Cantos; en zona de Camino de Málaga: C/ Mirasierra , Camino Don Raul, C/ Miguel de Cervantes y tramo C/ Camilo José Cela; y finalmente el Camino de acceso al Punto Limpio en la zona del polígono industrial.

Los trabajos se están realizando por contrata, con fondos propios del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande procedente del remanente de la partida de Inversiones Extraordinarias del 2020, contando con un presupuesto superior a los 53.000 euros, han explicado desde el Consistorio en un comunicado.

“Se trata de unos trabajos que supondrán cortes puntuales en el tráfico y el tránsito de maquinaria pesada por lo que pedimos la colaboración de los vecinos para respetar la señalización y mantener las calles despejadas de vehículos para poder realizar los trabajos con normalidad”, ha concluido el edil.