Ángel Nozal deja la política después del pacto que le sitúa en la oposición en Mijas

El candidato popular a la Alcaldía, Ángel Nozal, deja la política a raíz del pacto de Gobierno de PSOE, Ciudadanos y Por mi Pueblo en Mijas que le dejaba en la oposición y sin opciones a alzar la vara de mando de Mijas durante este mandato, según ha confirmado a este periódico José Ramón Carmona, secretario general del Partido Popular en Málaga.

El candidato popular, que está siendo investigado en dos causas judiciales distintas, no tomará acta como concejal el próximo 17 de junio, cuando se formará la Corporación de Mijas. Aún no se conoce cuándo dejará su cargo orgánico como presidente del partido en Mijas. El popular, además, está siendo investigado en el 'caso Cartero', por el que declaró en el juzgado hace sólo cuatro días, asegurando que no firmó en 2017 un contrato de alquiler en representación de la comunidad de propietarios de Cabopino para la instalación del mismo, según destacó el abogado de los vecinos denunciantes, Antonio Jesús Doblas.

Además, el Ayuntamiento de Mijas (antes de las elecciones), pidió la inhabilitación del político durante 12 años por el llamado 'caso Sobresueldos', por el que habría cometido, supuestamente, prevaricación administrativa, según confirmaron fuentes del propio consistorio.

Nozal pone fin así a su etapa en la política mijeña, en la que ha estado, interrumpidamente, desde 1983, cuando entró como concejal. Llegó a obtener la Alcaldía con mayoría absoluta en 2011, desde 2015, tras acabar ese mandato, se mantuvo en la oposición.

Pacto en Mijas

Esta decisión, viene a consecuencia del pacto en Mijas entre el PSOE, Ciudadanos y Por mi Pueblo, que le deja sin posibilidades de hacerse con la Alcaldía, para la que necesitaba el apoyo de los tres concejales de Vox y o el apoyo de Juan Carlos Maldonado (que ya le arrebató la vara de mando en 2019 para dársela a González, pese a que había un pacto andaluz entre naranjas y populares para darles al Alcaldía, lo que acabó con Maldonado fuera del partido liberal) o el de los dos concejales de Ciudadanos.

Si no hay cambios, lo normal sería que fuese la siguiente en la lista popular, María Francisca Alarcón, la que ocupase el noveno asiento que pertenece a su partido, que deberá reestructurarse después de esta noticia.