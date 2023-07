El Ayuntamiento de Benalmádena abona 380.000 euros de deuda a la Seguridad Social

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha firmado el abono de 380.000 euros de una deuda del Ayuntamiento con la Seguridad Social, "heredada del gobierno anterior y a la que se ha interpuesto recurso, con el objetivo de garantizar estar al corriente en todos los pagos con otras administraciones del Estado y evitar que se pusiera en riesgo alguno más de cinco millones de euros en subvenciones".

Lara, acompañado del edil de Hacienda, José Miguel Muriel, ha señalado que "la gestión del gobierno anterior deja mucho que desear, con multitud de procedimientos abandonados a su suerte, a los que ahora estamos dando solución para que se sigan prestando servicios que merece la ciudadanía y no se pongan en riesgo cuantías elevadas que Benalmádena necesita recibir, como ayudas europeas, para volver a ser la ciudad que se merecen los benalmadenses".

Además, el regidor ha anunciado que Benalmádena recurrirá dicho pago pero "es necesario abonarlo de inmediato, algo que no hizo el gobierno anterior pese en todos los meses anteriores, porque todo el mundo sabe que si se debe algo a Hacienda o a la Seguridad Social, si un ciudadano no está al corriente de sus pagos, no recibe ayuda alguna de cualquier administración, tampoco el Ayuntamiento, que no puede permitirse malgastar un solo euro de sus arcas ni perderlo".

Por su parte, el edil de Hacienda ha subrayado que "están siendo días de intenso trabajo porque este nuevo gobierno municipal no descansará por conseguir que este Ayuntamiento no solo tenga sus cuentas saneadas, sino que dé ejemplo", tanto a la hora de abonar las facturas pendientes a los proveedores, como por estar al corriente de sus pagos a Hacienda y la Seguridad Social.

"No podemos permitirnos jugar con el futuro de los benalmadenses ni poner en riesgo ayudas millonarias que provienen de la Unión Europea, estamos acelerando al máximo todos los trámites porque se ha ejecutado solo el 34% de los proyectos con cargo a los Edusi, mientras que otros ayuntamientos lo están finalizando", ha concluido Muriel.