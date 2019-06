Barack Obama visita Marbella para dar una conferencia privada

Hace apenas dos meses que los Obama visitaron la capital andaluza, Sevilla, en el marco de la XIX cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y este viernes el expresidente norteamericano Barack Obama viajará de nuevo a la región, esta vez a Marbella, invitado por una empresa tecnológica, según han confirmado a este periódico fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Obama participará, según las mismas fuentes, en un evento de carácter privado en Marbella organizado por esta misma empresa tecnológica, donde ofrecerá una conferencia a un selecto grupo de empresarios y directivos presentes en la reunión.

Hace apenas dos meses que visitó Sevilla con motivo del congreso internacional de turismo

Serán los únicos privilegiados en escuchar el discurso del expresidente estadounidense, pues se trata de un acto a puerta cerrada y en el que tampoco está confirmada la presencia de autoridades municipales al acto. Dicho evento tendrá lugar en un hotel de la ciudad, si bien no ha trascendido el nombre del establecimiento hotelero debido al contrato de confidencialidad firmado con la empresa. También se ha dispuesto para la ocasión un importante dispositivo especial policial y de seguridad con motivo de la visita del exmandatario a la ciudad.

Asimismo, no está previsto ninguna visita por las calles de la ciudad por parte del expresidente norteamericano durante las horas que pasará en la localidad, cuya estancia no durará más que seis o siete horas, según fuentes oficiales. En este sentido, Obama no pernoctará en la provincia, pues viajará hasta Málaga con el único propósito de participar en el evento.

Pero no lo hará solo sino acompañado de su mujer, Michelle Obama, quien al parecer no acudirá al acto en compañía de su marido. Está previsto que ambos regresen al aeropuerto para coger el avión de vuelta a Estados Unidos esa misma noche.

El pasado mes de abril, el exmandatario norteamericano visitó por primera vez Sevilla con motivo del congreso internacional de turismo que se celebró en la ciudad entre el 2 y el 4 de ese mismo mes. Se trata de una de las citas más importantes en esta materia que se ha desarrollado en la ciudad en los últimos años y que contó con Barack Obama como uno de sus principales ponentes. Una visita, por otra parte, muy esperada en la capital sevillana después de que la prevista tres años antes tuviera que ser cancelada en la que iba a ser su primera visita a España tras la matanza de cinco policías estadounidenses en Dallas. Además, Obama aprovechó su visita para pasear por el centro histórico de la capital y cenar en un céntrico restaurante.

Por otra parte, no es la primera vez que Michelle Obama visita la Costa del Sol. Ya en 2010 pasó parte de sus vacaciones de verano en la localidad junto a su hija pequeña Sasha, donde estuvo alojada tres noches en el hotel Villa Padierna de Benahavís en el que ocuparon medio centenar de habitaciones. Apenas un mes después de su visita a la costa, la ex primera dama envió una carta al Ayuntamiento de Marbella agradeciéndole a las autoridades municipales el trato recibido en su visita veraniega durante los cuatro días que pasó en la localidad y que también aprovechó para visitar otras localidades cercanas como Ronda e incluso viajar a otras provincias como Granada.