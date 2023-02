El Ayuntamiento de Benalmádena prevé la participación de unas 2.500 personas en los ‘Juegos deportivos municipales’, que este año repartirán 5.500 euros en premios, según ha anunciado este martes el concejal de Deportes, Joaquín Villazón.

Así lo ha destacado el edil en la presentación del evento deportivo, donde ha estado acompañado por los técnicos de la concejalía, Andrés Luengo y Francisco Mena.

Villazón ha indicado que “los Juegos Deportivos Municipales van dirigidos a aquellos deportistas no federados”, recordando que “cuando iniciamos nuestra gestión en Deportes reforzamos la apuesta por las escuelas deportivas para potenciar el deporte federado, pero ello no quiere decir que dejemos atrás a los niños que no practiquen deporte en un club federado”.

Según ha indicado, “este año esperamos la participación de unos 2.500 deportistas”, destacando que “año tras año logramos incluir más actividades sumando a deportes muy populares como el fútbol o el baloncesto, u otros más minoritarios como el tenis de mesa o el ajedrez”.

Por su parte, Luengo ha señalado que “tras los años de pandemia, queremos recuperar la participación que alcanzamos en 2019, año en el que contamos con 3.300 participantes, y esta edición incluimos por primera vez ajedrez y tenis de mesa, deportes que cada vez cuentan con más adeptos en nuestra localidad”.