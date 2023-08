Benalmádena impulsa dos proyectos bloqueados con cargo a los fondos EDUSI

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha anunciado este jueves de que el área de Edificaciones del Ayuntamiento ha logrado desbloquear dos proyectos claves para el municipio con cargo a la Subvención Estratégica de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), la previsión de iniciar las obras en octubre y un presupuesto superior a los 525.000 euros para rehabilitar el centro de mayores Doña Gloria y remodelar la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC).

El primer edil benalmadense ha alabado la celeridad con la que está trabajando “a destajo” todo el equipo técnico y los concejales responsables de las diferentes delegaciones para sacar adelante este tipo de obras, que quedaron “paralizadas” por parte del gobierno anterior cuando deberían estar ejecutadas, finalizadas, abonadas y certificadas con fecha 31 de diciembre de 2023 para que puedan acogerse al 100% de las ayudas europeas.

En concreto, los proyectos que acaban de salir a licitación supondrán la remodelación del Centro de la Tercera Edad ‘Doña Gloria´ en la urbanización Los Porches, y la remodelación de la Oficina de Atención al Ciudadano (anterior Oficina de Turismo), en la avenida Antonio Machado 44.

“Somos conscientes de que no se hicieron las cosas bien por parte del gobierno anterior porque estas obras tendrían ya que estar terminadas y certificadas, pero vamos a impulsarlas porque son necesarias y mi compromiso no cambiará y se sufragarán con fondos propios de nuestras arcas municipales si no logran acceder a la totalidad de los fondos europeos”, ha afirmado Juan Antonio Lara.

Por su parte, el edil de Edificaciones, José Luis Bergillos, ha puesto en valor el trabajo de los técnicos, coordinadores y consultora para sacar adelante “en tiempo récord” estas licitaciones. “Es demasiado evidente que eran unas obras que siendo necesarias, no contaron con un gobierno responsable que supiera darle forma e impulsarlas. Nosotros estamos comprometidos con estos proyectos y no nos vamos a distraer un ápice para impulsarlos y conseguir que parte de lo que hagamos ahora pueda acogerse a esas ayudas europeas, aunque no sea el montante total previsto”, ha subrayado el edil.

Los proyectos que han salido a licitación este jueves contemplan un importe de hasta 368.630,14 euros para la Rehabilitación del Centro Doña Gloria y de 157.957,36 euros para la Oficina de Atención al Ciudadano en la Costa. Para los próximos días, el Ayuntamiento prevé desbloquear más proyectos con cargo a los EDUSI.

“Está siendo un trabajo a destajo, tanto técnico como ejecutivo, iniciamos el procedimiento entre el 27 y 29 de julio, no había nada concretado ni planteado como se debiera y hemos tardado menos de un mes en sacarlo a licitación”, ha destacado Bergillos. “Nuestro objetivo ahora pasa por que a mediados de septiembre se celebre la mesa de contratación y si todo va bien en octubre empiecen estas obras”, ha concluido.