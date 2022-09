Benalmádena última su réplica sobre Tívoli al Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un “informe desfavorable” a la modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita desde el pasado año el Ayuntamiento de Benalmádena, y que tiene como objetivo proteger los usos de los terrenos del parque de atracciones Tívoli World; en el que marca una serie de aclaraciones como que el parque se recoja como "sistema general" de equipamiento y realizarse la protección mediante una “una modificación de carácter estructural”, según ha destacado la concejala de Urbanismo, María Isabel Ruiz.

La edil ha recordado que el Pleno de la Corporación aprobó en agosto de 2021 de manera inicial la modificación de elementos del Plan General, a la que el actual propietario, el grupo inmobiliario Tremón, presentó unas “alegaciones” de las que la “asesoría jurídica y nuestro arquitecto municipal aceptaron una parte, y otra se rechazó”.

La tramitación continuó posteriormente, y en febrero de 2022 el Pleno de Benalmádena aprobó el documento “provisionalmente”, ha subrayado Ruiz, quien ha indicado que tras este paso “mandamos el dictamen de la aprobación del Pleno a la Junta de Andalucía”, recordando que el Consistorio cuenta con “un informe favorable de la Consejería de Ordenación del Territorio”, que solicitó “la revisión del expediente al Consejo Consultivo”.

En este punto es en el que se encuentra la tramitación administrativa tras realizarse “la remisión del expediente” al órgano andaluz, que ha emitido un “informe desfavorable”, en el que “se recoge una serie de apreciaciones que está estudiando tanto nuestro arquitecto municipal como el asesor jurídico para ver la contestación que se va a hacer y llevar a su aprobación definitiva el documento con la mayor garantía posible”, ha indicado.

En concreto, la responsable municipal ha detallado que el Consejo Consultivo incide en su informe en dos aspectos, valorando que el mismo “es bastante complejo porque es un documento muy técnico, e incluso, podríamos decir que es un poco ambiguo a la hora de redactarse”.

La concejala ha señalado que una de las apreciaciones del informe es “la aclaración” de si Tívoli es un equipamiento recogido como “un sistema local o general”, mientras que otra hace referencia a que la protección de los terrenos del parque “tendría que haberse realizado a través de otro procedimiento”.

Sobre el primer aspecto, la edil ha apuntado que “ahora mismo lo tenemos en la modificación recogido como sistema local porque así en su momento lo entendieron los técnicos”, subrayando que “la normativa realmente no aclara qué es sistema local y qué es un sistema general en cuanto a equipamientos, y es un tema que siempre ha sido muy discutido porque no hay una normativa específica que recoja qué es una cosa y qué es otra”.

“El dictamen del Consejo Consultivo dice que no podría recogerse como sistema local, sino que tendría que ser como sistema general. El Ayuntamiento no lo entiende así y está estudiando la forma de contestar a esas alegaciones, pero no tenemos todavía esa contestación porque la está estudiando el equipo técnico y jurídico”, ha indicado.

En cuanto al segundo aspecto que Ruiz ha destacado del informe desfavorable del Consejo Consultivo, relativo a que la protección de los terrenos del parque de atracciones “tendría que haberse realizado a través de otro procedimiento”, la responsable de Urbanismo ha indicado que el órgano andaluz sugiere realizar el proceso a través de “una modificación de carácter estructural del PGOU”, algo que “está estudiando la asesoría jurídica”.

Ruiz ha valorado que “el documento inicial que llevamos estaba bien redactado”, algo que en sus palabras “avala el informe favorable que tenemos de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que decir si el procedimiento se ha seguido correctamente o no, y en ese sentido es totalmente favorable”, por lo que ha destacado que "no entendemos en parte el posicionamiento del Consejo Consultivo", aunque ha matizado que se "tendrá en cuenta el informe".

Según la edil, “no hay ningún plazo prestablecido” para la remisión de la contestación al informe, pero “lo haremos a la mayor brevedad posible”, cuyo siguiente paso será la aprobación definitiva por parte del Pleno, que el equipo de gobierno espera llevar el mes de octubre. De este modo, ha indicado que desde el Ayuntamiento “tendremos en cuenta lo que dice el dictamen del Consejo Consultivo”, pero “no se tiene claro de que se tenga que volver a pasar” por el órgano para continuar con la tramitación, un aspecto que también estudian los técnicos municipales, ha asegurado.