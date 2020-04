Benaoján, una feria confinada

Benaoján decidió no suspender la festividad de su patrón, San Marcos, y seguir adelante con la celebración de su feria, aunque amoldada a las limitaciones que suponen el estado de alarma. Ha sido el propio ayuntamiento el encargado de recoger la decoración acorde a este tipo de fiestas, banderitas y farolillos principalmente, para que los vecinos puedan engalanar sus casas y convertirlas en su propia caseta. Balcones, terrazas y patios pasarán a ser el particular recinto ferial para los benaojanos.

Ayer, tras ir recibiendo el material por parte de los voluntarios de Protección Civil que se encargaron del reparto, los vecinos iniciaron la decoración a la que añadieron sus propios elementos para dar un mayor realce a la celebración, aunque reconocen que “es una feria muy triste”.

No obstante, no están dispuestos a dejar que la pandemia también acabe con una de sus celebraciones más importantes a lo largo del año, en la que no faltará tampoco la tradicional misa en honor al patrón, aunque, como está establecido, no contará con asistentes. Eso sí, el Ayuntamiento y la televisión local se encargarán de su retransmisión en directo para que los vecinos puedan vivir desde el inicio la festividad.

Además, ayer el Ayuntamiento de Benaoján comenzó a emitir música de feria, principalmente sevillanas, mediante la megafonía pública. Mientras tanto, los vecinos decidieron añadir elementos propios a la decoración municipal para darle un mayor realce a su feria, colocando también imágenes de San Marcos, pañuelos de otras ediciones, mantones y trajes de gitana, además de diferentes mensajes.

También aquellos que no tienen balcones han decidido poner decoración exterior de una ventana a otra “para que parezca un poco que es feria”, explican mientras colocan algunas banderitas recibidas. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se animó a los vecinos a realizar comidas especiales y típicas de la feria para poder hacer una celebración lo más parecida posible a la real, aunque en este caso la plaza del pueblo que suele ser el epicentro de los festejos que encuentre totalmente vacía, al igual que las calles de la localidad.

Además, para fomentar que los vecinos se sumen a la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento también se puso en marcha un concurso de fotografía y vídeo que permitirá a aquella familia que consiga reflejar mejor el ambiente festivo.

Asimismo, algunos bares de la localidad también se sumaron a la idea poniendo en marcha el servicio a domicilio para aquellos que muestren una mayor pereza a la hora de pasar muchas horas en la cocina para hacer platos especiales. Eso sí, a pesar de que los benaojanos se suman a la idea y esperan hoy poder pasar un gran día en familia en sus casas, para el año que viene esperan poder volver a su fiesta tradicional y así poder olvidar lo ocurrido este año.