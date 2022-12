CCOO reclama a Benalmádena rescindir el contrato del servicio de Ayuda a domicilio

El secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Málaga, Juan Carlos Navas, ha reclamado este martes al Ayuntamiento de Benalmádena que rescinda el contrato con la empresa que presta el servicio de Ayuda a domicilio en la ciudad, al considerar que “no tiene solvencia” y anunciar que no va a abonar la paga extraordinaria de diciembre, además de efectuar retrasos en el pago de las nóminas de 96 empleadas.

Así lo ha puesto de manifiesto el líder sindical tras la concentración celebrada este martes frente a la puerta del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la localidad, en la que han participado “unas 60 personas” ante los incumplimientos laborales que asegura está practicando la concesionaria, la empresa Óbolo SCA.

Según ha indicado, desde que la compañía gestiona el servicio de Ayuda a domicilio desde el pasado mes de septiembre, las trabajadoras han sufrido un “retraso” en el abono de las nóminas de octubre y noviembre, que "no cobran en tiempo y forma"; además de asegurar que la concesionaria ha informado al comité de empresa de que “no tiene capacidad para pagar la paga extraordinaria de diciembre”, que debería de hacerse efectiva el próximo día 15, porque “el Ayuntamiento no les ha pagado ninguna de las facturas”.

Ante esta situación, Navas ha valorado que el pago de las nóminas no está garantizado para la plantilla, ya que ha remarcado que la concesionaria “no tiene solvencia”, lo que ha generado retrasos en los abonos y “crispación” en las trabajadoras, que tienen que hacer frente a los gastos ordinarios como la “hipoteca”.

Por ello, ha criticado que el Consistorio haya “licitado a subasta” la Ayuda a domicilio, es decir, “a quien oferta los servicios más baratos”, con un “precio por debajo” del estipulado por la Junta de Andalucía, que es la que financia el mismo, situado en los “14.60 euros la hora”, mientras la adjudicataria lo establece a “13.20”.

En su opinión, esta cuantía está “por debajo de los costes salariales”, por lo que “no se cubren los costes del servicio”, que finalmente repercute en una merma de derechos de las empleadas de la Ayuda a domicilio, que actualmente atiende en la localidad a unos “400 usuarios mayores dependientes”, ha agregado.

Por ello, desde el sindicato han exigido al Ayuntamiento que “obligue a pagar las nóminas” a la empresa y “rescinda el contrato” del servicio de Ayuda a domicilio a la misma, al considerar que “no cumple con la legislación laboral”, motivo por el que el sindicato también ha denunciado a la compañía ante la Inspección de Trabajo, ha asegurado.

En este punto, ha indicado que “se están abriendo diligencias” y están “esperando la respuesta” de la autoridad laboral, a la que han puesto en conocimiento además de “el retraso en el pago de los salarios y el incumplimiento del convenio”, otros aspectos como que “no paga los desplazamientos entre los usuarios, ni los pluses de los domingos o festivos, ni han dado la uniformidad completa”.

De este modo, ha avanzado que si el Ayuntamiento no pone solución al conflicto laboral en una reunión que mantendrá mañana miércoles con el comité de empresa, se convocará una “huelga indefinida” a partir del 7 de enero. Para evitarla, ha indicado que el Consistorio debe mostrar su “compromiso de que va a aperturar un expediente de recisión", y tal caso "esperamos". "Si no hay ninguno y no cobran la paga extraordinaria, la iniciaremos”, ha advertido.