Chucho Valdés reúne en Torremolinos a más de 600 personas en el 30 Aniversario de Cudeca

El pianista Chucho Valdés congregó la pasada semana a más de 600 personas en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos, donde ofreció un concierto solidario con motivo de la celebración del 30 aniversario de la Fundación Cudeca con el malagueño Javier Ojeda como artista invitado, según ha informado este miércoles la organización.

El pianista recorrió el pasado 17 de noviembre musicalmente durante la actuación su extraordinaria carrera de más de 60 años, interpretando sus composiciones más reconocidas y consideradas clásicos del jazz latino durante casi dos horas.

El artista cubano inició la noche con 2 piezas, ‘Rumbón’ y ‘Son XXI’, ambas con un ritmo básico de rumba y el solo de piano a modo de demostración del estilo cubano de improvisación. Continuó la velada con temas como ‘Lorena´s Tango’, ‘La Siriera’, ‘La Comparsa’, ‘Armando´s Rhumba’, ‘But not for me’, ‘You don´t know what love is’, ‘Cogadanza’ y ‘Son a Quivican’, audaces fusiones de música ritual afrocubana, estilos de música popular afrocubana, música clásica y jazz.

Como prueba de su habilidad clásica al piano, interpretó una pieza de Mozart que puso en pie al auditorio. Mientras, el artista invitado, Javier Ojeda, dio voz a los temas ‘Serenata en Batanga’ y ‘Route 66’, emocionando a un público entregado y conocedor de los mejores registros del cantante.

Al finalizar el concierto, Chucho Valdés se entregó al público y materializó su espíritu solidario y su amor por la Fundación Cudeca en unas sentidas palabras, destacando que lo que el colectivo “hace por las personas, yo quiero apoyarlo a través de mi música.”