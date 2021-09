Colectivos de Nerja en contra del pago de la tarifa de uso del agua

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) anunció la semana pasada que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico había vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Nerja que pague 7 millones de euros correspondientes al principio de recuperación de costes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAD) del municipio. El abono tendría que hacerse en los próximos 25 años a través de la tarifa de utilización del agua y está recogido en un informe de la Abogacía del Estado atendiendo a la directiva comunitaria y la Ley de Aguas.

Ayer, el regidor se reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja (AEN), Juan Carlos Pinilla, y la vicepresidenta de la Asociación de Presidentes de Comunidades de Urbanizaciones Nerjeñas (APCUN), Jamete Waddington, en la que según dijo Armijo le mostraron su preocupación “por el impacto económico que este cambio de criterio va a tener” y “pidieron al Ministerio que reconsidere su postura”.

Para Armijo, el principio de recuperación de costes no tiene sentido en el caso de la depuradora de Nerja y debería de aplicarse “a las nuevas obras que ejecute el Ministerio de Transición Ecológica y no a la edar de Nerja, que lleva décadas en tramitación y aún no se ha recepcionado”.

Adjudicada la solería del Balcón de Europa Transportes Antelo será la empresa encargada de renovar parcialmente el pavimento del paseo del Balcón de Europa. El coste del proyecto es de 138.000 euros y el plazo de ejecución es de tres meses. El alcalde, José Alberto Armijo (PP) informó ayer que esta empresa ha sido la que mayor puntuación ha sacado de las cinco tratadas en la Mesa de Contratación. “Hay zonas del paseo con la solería muy deteriorada y al no poder renovarla, ya que ha dejado de fabricarse, hemos impulsado estas obras de rehabilitación que darán comienzo previsiblemente tras finalizar la temporada estival”, manifestó.

Sobre los problemas de olores, ruidos y vibraciones que aún presenta la Estación Depuradora de Aguas Residuales y las Estaciones de Bombeo de Curiana y del Chillar, el regidor informó que el Subdirector General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras visitará Nerja el próximo 6 de octubre para mantener una reunión de trabajo y “comprobar in situ el funcionamiento de las instalaciones y las interferencias derivadas de las deficiencias que presenta, a fin de adoptar la medidas necesarias para que se solucionen definitivamente”.

Armijo explicó tras la reunión que “tanto la asociación de empresarios como la de residentes confía en que el Ministerio para la Transición Ecológica cumpla su compromiso y solucione estos problemas”. “Es injusto para los vecinos y las vecinas de Nerja y Maro, especialmente para los residentes de la zona. Llevamos años esperando que el municipio cuente con una depuradora, y ahora que está en funcionamiento, presta estas graves deficiencias”, manifestó Waddington.

El proyecto, financiado íntegramente por el Gobierno Central se adjudicó por 23,24 millones de euros a la empresa Corsan-Corviam Construcciones e Isolux Ingeniería que cayó en concurso de acreedores, finalizando la obra Lantania resultado de la adquisición de unidades de negocio de Isolux Corsán. Posteriormente hubo que sumar otros dos millones de un proyecto complementario. A principios de verano finalizó la fase de pruebas de la depuradora nerjeña después de 27 años esperando la construcción de la última planta de la Costa del Sol.