Comercios y bares de Benarrabá ejercerán de cajero automático

El cierre de las oficinas bancarias en las pequeñas localidades de Málaga viene suponiendo que en estos municipios desde hace años se vengan poniendo en marcha diferentes iniciativas para tratar de suplir, en la medida de lo posible, este tipo de servicios financieros.

Algunos ayuntamientos han puesto en marcha cajeros automáticos, otros cuentan con servicio de transporte varios días al mes para desplazarse a la localidades de mayor tamaño o presencia de diferentes entidades y en otros se optó por establecer la figura de un gestor que se encarga de mantener abierta la oficina.

Pero lejos de las quejas que suele conllevar por parte de los vecinos este tipo de situaciones, en Benarrabá ante el cierre de la última oficina bancaria que seguía operando en la localidad ha decidido reinventarse para salvar las dificultades que ello conllevará para los vecinos que, a partir de ahora, tendrán que desplazarse a Ronda o Gaucín para realizar gestiones en oficina presencial, en función del banco con el que operen.

No obstante, con la banca on line en pleno auge, desde el Consistorio han decidido poner sobre la mesa sus propias soluciones para que los ciudadanos no echen en falta la presencia física de un banco.

Para ello han decidido tirar de inventiva y, de camino, tratar de aprovechar esta situación a priori negativa para impulsar el consumo local y así ayudar a los comercios y locales de restauración locales. Unos establecimientos que pasarán a desempeñar el papel que venía jugando hasta ahora el cajero automático a la hora de obtener dinero en efectivo.

En este sentido, el alcalde del municipio, Silvestre Barroso, explicó que se había llegado a un acuerdo para que estos negocios a cambio de realizar una pequeña compra o consumición puedan facilitar el cambio en efectivo tras realizar el pago con tarjeta. Eso sí, se tratará de una solución para poder obtener pequeñas cantidades. “Si se gastan 20 euros y se quieren obtener 40 euros de efectivo con el cambio pues se cobrarían 60 mediante tarjeta de crédito”, explicó el alcalde

Además, la pequeña comisión que cobran los bancos a los negocios por este tipo de cobros será asumida por el Consistorio para que de este modo no tengan ningún tipo de coste.

El regidor asegura que sus vecinos han acogido de forma muy positiva la solución aportada por el Consistorio, ya que de este modo solo se tendrán que desplazar a otra localidad solo sí así lo desean y no porque no tengan otra opción en su municipio.

“No es cuestión de ir contra ninguna entidad, es algo que está pasando en todas partes”, afirmó Barroso, que además añadió que “lo que hemos querido es aprovechar esta situación para seguir apoyando a nuestros negocios al tiempo que damos una solución a los vecinos”. Además, se da la circunstancia de que todos estos locales disponen del sistema de cobro con tarjeta.