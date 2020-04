Coronoavirus: Multas de 1.000 euros a vecinos de Alhaurín de la Torre tras la recreación de un desfile procesional en plena calle

Varios de vecinos de Alhaurín de la Torre han sido multados con 1.000 euros cada uno tras simular un desfile procesional en plena calle, incumpliendo de este modo el confinamiento obligatorio decretado en la lucha contra el coronavirus.

Después de la difusión de unas imágenes en vídeo en las que se ve a una mujer portando un crucifijo, acompañada de dos falsos legionarios que entonan el Novio de la Muerte, ha sido el propio alcalde del municipio, Joaquín Villanova, quien ha concretado a través de Facebook las sanciones.

"Salir en las noticias por cosas como esta no es ningún honor. A pesar de las veces que lo he dicho y de las sanciones, parece que la gente no entiende el riesgo al que se exponen y el riesgo al que nos exponen. Pues se han llevado 1.000 euros de multa cada uno...", ha explicado el regidor en una publicación acompañada de una captura del vídeo, del que se estaban eco en medios de televisión.

Villanova ha recordado que "no se puede saltar el estado de alarma bajo ningún concepto más allá de los permitidos legalmente, así que el que lo haga multa al canto; incluso hay gente con diligencias judiciales abiertas...". "A ver si nos enteramos ya de una vez", ha insistido.

Desde el Ayuntamiento del municipio, han especificado, igualmente que la Policía Local seguirá investigando las imágenes para depurar responsabilidades.

El alcalde de la Alhaurín de la Torre ha incidido una y otra vez, desde que se decretó el estado de alarma, en la obligación y responsabilidad que cada vecino tiene para ayudar a cortar esta pandemia. De hecho, en un vídeo de hace varios días advierte de que "no podemos estar el tiempo que queramos en la calle" y de que a pesar de un Ayuntamiento flexible durante todo el año, con más advertencias que multas, en estos momentos no va a ser así. "Como sean reincidentes les va a costar caro", sentenciaba.