Cs aboga por un pacto con el PP y alternar la alcaldía de Mijas cada dos años

Las horas siguen pasando sin que haya aún nada claro sobre el futuro gobierno del Ayuntamiento de Mijas. Los principales partidos prefieren guardar silencio sobre sus movimientos y la tensión parece avisarse a cada momento. Desde Ciudadanos, las fuentes consultadas por este periódico confirman la existencia de un pacto cerrado entre la formación naranja y el Partido Popular, con Nozal fuera del equipo de gobierno, en el que ambas formaciones se alternarían la alcaldía cada dos años, correspondiendo los dos primeros a Juan Carlos Maldonado, actual alcalde en funciones del municipio.

El Partido Popular a nivel local, sin embargo, niega la existencia de dicho acuerdo e insiste en que no cederán otra vez la alcaldía a Maldonado como ya lo hicieran hace cuatro años, lo que deja entrever una posible crisis interna en el seno del partido en caso de que se negaran a seguir las instrucciones de su formación a nivel regional.

Nozal ya dejó claro hace unos días que se votará a sí mismo en el pleno de investidura como candidato a la alcaldía de Mijas, al igual que el candidato socialista, José Antonio González, razón por la que, a pesar del posible pacto acordado, Maldonado tendría difícil volver a hacerse con el bastón de mando esta legislatura. De no haber un cambio de posturas en las próximas horas la disyuntiva se resolvería este mismo viernes durante la celebración del pleno.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, cuestionado por el estado de las negociaciones, indicó que quien está al frente es el grupo municipal y la secretaria de Organización de Ciudadanos en Andalucía, Mar Hormigo, por lo que desconoce los términos de las mismas aunque sí ha confiado en haya una decisión definitiva hoy mismo.

“Estoy seguro de que va a haber acuerdo, igual que en Granada y muchísimos municipios porque los ayuntamientos tienen que funcionar; y los grupos políticos tenemos que dejar muchas veces al lado las personas e incluso los intereses de los partidos para mirar el interés de los ciudadanos”, ha manifestado.

Marín confía en que habrá un acuerdo entre PP y Ciudadanos antes del pleno de investidura de este viernes, aunque al mismo tiempo también ha apuntado la posibilidad de que no haya consenso. Todo sigue abierto, por tanto, a menos de 24 horas del pleno que se celebrará mañana a las 12:00 horas.

Mijas, ha recalcado, es una ciudad “importante” y abogó por un gobierno estable. La negociación existe únicamente, según Juan Marín con el PP. “De momento no hay más, hasta que no se cierre una puerta no se abre otra”, apostilló.

Lo que sí ha dejado claro es que el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía mijeña sigue siendo Juan Carlos Maldonado, actual regidor en funciones. “Nadie entendería otra postura y espero que haya acuerdo para que siga siendo alcalde de Mijas”, concluyó.