Denuncian al ex párroco de Sedella por llevarse las joyas de la patrona

El Ayuntamiento de Sedella ha denunciado al ex párroco del pueblo por presuntamente llevarse las joyas de la patrona, la Virgen de la Esperanza. Concretamente doce piezas de oro regaladas por los vecinos o por hermandades de los municipios vecinos a lo largo de los últimos setenta años. El ajuar lo conforman osarios, cruces, pulseras, collares o anillos.

Fue el nuevo párroco el que descubrió que la caja fuerte ya no se encontraba a los pies de la patrona. Había sido extraía y cerrado el boquete que había dejado en la pared. Al principio, el alcalde de Sedella, Francisco Abolafio (IU) no le dio importancia pensando que no contenía nada, pero algunos vecinos le advirtieron que había joyas de la Virgen y dinero. El regidor lo comunicó al Obispado de Málaga al que dio 72 horas para que le explicase lo sucedido antes de poner la denuncia.

Ayer martes, a las tres de la tarde, recibieron un correo electrónico desde el Obispado comunicándoles que ya habían aparecido. No obstante, el alcalde que reunió a sus vecinos en Asamblea votaron continuar adelante con la denuncia al ex párroco.

“Ya no es el valor económico sino el sentimental. He pedido responsabilidades como alcalde y como cristiano. No tengo nada en contra de la Iglesia, pero este cura no me representa”, ha manifestado el regidor.