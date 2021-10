Descartan renovar el ERTE de la plantilla de Tívoli, que afecta a 80 trabajadores

La administración del concurso de acreedores necesario en el que se encuentra inmerso el parque de atracciones Tívoli World, localizado en Benalmádena, ha descartado renovar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor de la plantilla del espacio lúdico, que afecta a 80 trabajadores fijos y fijos-discontinuos, según ha destacado este viernes la secretaria de servicios del sindicato CCOO en Málaga, Lola Villaba.

Así lo ha puesto de manifiesto la representante sindical tras la concentración que han celebrado este viernes los trabajadores y trabajadoras en las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, en la que han solicitado apoyo institucional y donde “la delegada no nos ha podido atender”.

“La administración concursal no va a prorrogar el ERTE”, ha declarado Villalba, quien ha señalado que a partir del día 31 de octubre, fecha hasta la cual está vigente el expediente, “los trabajadores fijos- discontinuos podrán echar su ayuda extraordinaria y los empleados fijos se quedarán en tierra de nadie”.

En este sentido, ha explicado que los trabajadores que forman parte de la plantilla fija “no van a tener desempleo porque no están en ERTE, y como siguen de alta, no están despedidos”, por lo que “seguimos manteniendo una situación difícil y complicada porque esas personas no van a tener nada de ingresos”.

Según la sindicalista, “el administrador concursal dice que no puede prorrogar el ERTE porque supone una pérdida y aumentar la masa del concurso, y por lo tanto, no está autorizado para hacer un nuevo expediente y meter a los empleados fijos”.

Así, ha aseverado que desde los sindicatos “seguiremos luchando hasta que la jueza del Juzgado de los Mercantil número 1 de Málaga - que lleva el concurso-, decida qué es lo que hace con los trabajadores”. Además, CCOO ha presentado una “demanda” en el Juzgado de lo Social para que “el Juzgado le pida a Tremón que subrogue a los empleados, que son suyos”.

Con el fin des conseguir este propósito, Villalba ha indicado que “vamos a seguir haciendo concentraciones y demandando a Tremón, que es el propietario de Tívoli, que se haga cargo de los trabajadores y que abra el parque”. Para ello, hay convocada para el viernes 22 octubre una manifestación que recorrerá las calles de Benalmádena y que partirá a las 19:00 horas del parque, así como los sindicatos fletarán autobuses para “ir a las oficinas de Tremón en Madrid” para “exigirle que el parque se abra y subrogue a los trabajadores”.

Por su parte, el representante del grupo Tremón, Ángel Romero, ha declarado que “si existe el ERTE o se va a prorrogar no tenemos conocimiento del expediente ni podemos hacer nada”. “No tenemos posición, ni decisión, ni posibilidad respecto de un expediente de una compañía que no somos nosotros”, ha replicado respecto a la antigua propietaria de Tívoli, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA), al tiempo que ha subrayado que la renovación de ERTE “compete al representante social de la compañía, que esta cesado”, por lo que “es el administrador concursal el representante legal”.

Preguntado por si el grupo inmobiliario tiene previsto abrir el parque a corto y medio plazo, ha indicado que ahora mismo “hay procedimientos judiciales pendientes y estaremos a lo que resuelvan” los mismos y que es “el administrador concursal el que puede tomar decisiones”. Este diario ha intentado sin éxito contactar con el administrador concursal.