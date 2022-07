La Eco Reserva de Ojén recibe una nueva inspección y teme seguir cerrada

Se cumplen ya cinco meses desde que la Eco Reserva de Ojén, un espacio natural protegido para la observación de la fauna y la flora, cerró por orden de la Junta de Andalucía tras detectar "varios incumplimientos de la autorización ambiental unificada”. Este lunes, se ha llevado a cabo una nueva inspección de la zona y su dueño teme que la situación actual se prolongue.

Además del cierre, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible impuso una sanción por valor de 131.000 euros. Algunos de los cargos que justificaron la imposición de estas medidas fueron la tenencia de jabalíes y zorros sin la documentación legal del animal; no informar de las instalaciones y los procedimientos previos a la apertura; carecer de personal especializado, así como de programas biosananitarios.

Unas carencias que, según el responsable del espacio, Antonio Calvo, se produjeron por la fecha de la inspección, al final del confinamiento". Relata que en aquel entonces no llegaban las visitas, por lo que “tampoco había ingresos” y “no teníamos personal experto suficiente”. Sin embargo, asegura que estas irregularidades ya están solventadas."Hemos cumplido todos los requisitos que nos exigían, presentado toda la documentación, planes específicos e instalaciones requeridas", manifiesta.

Si bien, para la delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Málaga "no es suficiente". Calvo relata que el inspector ha recriminado la ausencia de una mosquitera en la cabaña dedicada al veterinario, lo que, a su juicio, "no es motivo para prolongar más el cierre". "Además de que se tarda quince minutos en instalar una, la ventana es fija y no se puede abrir", justifica.

El responsable de la Eco Reserva también asegura que les piden tener a los animales en recintos, una medida que no van a aceptar, afinca. "La finca está vallada perimetralmente, pero ellos quieren que tengamos a los animales en corrales y eso no lo vamos a permitir. Son muy nobles y extraordinariamente buenos", expresa. Aunque entendieran esta norma y decidieran acatarla, Calvo señala que no tienen medios para llevar a cabo esta instalación a corto plazo. "Aquellos que tienen algún riesgo de vivir en libertad porque han sufrido daños sí los tenemos en un recinto para que estén controlados, reciban tanto alimento como medicamento", detalla.

Asimismo, Antonio Calvo explica que una de las medidas exigidas, según la autorización ambiental unificada, era la colocación de un panel informativo de la reserva en la entrada del recinto que haga referencia a la zonificación del parque. Una regla que acogieron e instauraron bajo el título: "Espacio natural protegido. Reserva Ecológica de Ojén" . No obstante, en la inspección tenida lugar este lunes, se consideró que carecía de autorización para su colocación, por lo que se ha acordado que permanecerá tapado con una malla hasta que se regule.

Con este escenario, Antonio Calvo teme que no les dejen volver a abrir las puertas de la reserva, que acoge visitas de colegios, familias, fotógrafos de naturaleza y turistas, ya que asegura que la situación le está "ahogando económicamente". Cuenta que estos meses está manteniendo el espacio con sus ahorros y con la ayuda de los voluntarios. Si bien, advierte de que no pueden prolongar mucho tiempo más esta situación.

"Al cortarnos la fuente de ingresos tampoco podemos tener personal especializado, que es lo que nos exigen", señala Calvo, quien pide desesperadamente que "reabran ya la reserva". "No podemos sostener el espacio cerrado mucho más tiempo", confiesa. Explica que con la llegada del verano los gastos se incrementan, pues hay que apoyar a los animales con alimento extra ya que "los arroyos se secan, no hay paso y tampoco frutos".