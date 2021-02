Educación suprime una línea de infantil del colegio Los Manantiales de Alhaurín de la Torre

Como un jarro de agua fría, así ha recibido la comunidad educativa del colegio Los Manantiales de Alhaurín de la Torre la decisión de Educación de suprimir una de sus dos aulas de infantil. Con la aprobación de esta resolución, el colegio contará para el curso que comenzará en septiembre de 2021 con una sola clase para alumnos de tres años.

“En el pueblo hemos sido los únicos a los que nos han quitado una línea, y no estamos conformes porque somos el segundo centro más demandado de los cuatro que tiene la zona”, explica la presidenta del AMPA, Paqui Aranda. Además, no es el centro que más líneas tiene, ya que otros colegios llegan incluso a las tres líneas, según cuenta la presidenta.

“Ya hay 20 plazas fijas para el curso que viene, es decir, casi la clase de 25 alumnos al completo. La concejala de Educación del ayuntamiento nos ha dicho que con un mínimo de 30 solicitudes nos daría la otra clase, pero eso se queda en conversación, no sabemos hasta qué punto es verdad”, relata Aranda.

Desde el centro comentan que una vez que en el listado se le adjudique una sola plaza no van a ampliarles la otra línea solicitada. “Dicen que el motivo de esta decisión es el descenso de la natalidad, y que si los centros de alrededor consiguen completar todas sus plazas nos la ampliarían, pero no es así. Con esto limitan a que los padres tengan que verse obligados a desplazarse o a escoger otros centros del pueblo que no quieren”, explica la presidenta del AMPA.

La comunidad educativa alega que este centro de Alhaurín de la Torre cuenta con todos los recursos para seguir atendiendo ambas líneas y no entiende porqué solamente se ha adoptado esta medida en Los Manantiales. “Tenemos personal para atender a todo el mundo y nos van a destrozar, porque empezamos por esto, pero luego nos quitarán otros recursos y más cosas. La verdad es que nos hemos quedado de piedra”, confiesa Paqui Aranda.

Por todo esto, además de enviar un escrito a Delegación, toda la comunidad educativa va a recoger firmas para contar con más apoyo, intentar hacer esa presión y conseguir mantener esa línea de infantil tan necesaria para que se matriculen los alumnos de nuevo ingreso en el colegio.