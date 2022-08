Facua denuncia al Puro Latino Fest de Torremolinos y Sevilla por impedir el acceso con comida y bebida

Facua Andalucía ha denunciado a Concert Route 2020 AIE y Puro Latino Festival SL, empresas organizadoras del Puro Latino Fest Torremolinos y Puro Latino Fest Sevilla celebrados el 15 y 16 de julio y los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, respectivamente, por no permitir la entrada de comida y bebida del exterior a sus recintos.

En las páginas web de ambos eventos, dentro del apartado de "Condiciones generales", queda recogido que "queda terminantemente prohibida la entrada al recinto del festival de cualquier tipo de comida o bebida, pudiendo los asistentes ser registrados. El incumplimiento de este punto supone la expulsión inmediata del recinto". Las denuncias han sido presentadas ante los Ayuntamientos de Torremolinos y Sevilla.

La federación de consumidores entiende que la actividad principal de estos festivales no es la hostelería, sino el desarrollo de un espectáculo musical, por lo que la prohibición de consumir comida y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada así como tampoco puede prohibirse alegando que se hace por motivos de seguridad, máxime cuando en el propio interior del recinto es posible adquirir comida y bebida, han explicado a través de un comunicado.

Asimismo, en el apartado de "Preguntas frecuentes", las organizadoras de estos festivales apunta a que "en este momento no podemos asegurar que podamos facilitar dieta vegana y sin gluten". "Por ello, las mercantiles denunciadas no sólo estarían estableciendo un criterio de admisión ilegítimo, sino que además no garantizan que en el interior de los recintos puedan ofrecer alimentos a todos los usuarios, viéndose especialmente perjudicados aquellos con dieta vegana o alérgicos al gluten", han especificado.

Por todo ello, FACUA Andalucía ha presentado sendas denuncias ante los ayuntamientos de Torremolinos y Sevilla (esta última a través de su asociación provincial en Sevilla), organismos a los que ha pedido que inicien expedientes sancionadores contra Concert Route 2020 AIE y Puro Latino Festival SL al entender que se han vulnerado los derechos de los consumidores. La asociación también ha denunciado por este motivo a la edición de este mismo festival celebrado en agosto en El Puerto de Santa María.

Cabe recordar que el consistorio hispalense ha abierto en las últimas semanas sendos expedientes sancionadores por importe de 12.000 euros cada uno a los organizadores del Festival Interestelar y del concierto de Red Hot Chili Peppers en Sevilla por haber prohibido la entrada al recinto con comida y bebida del exterior.