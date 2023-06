Feria de San Juan de Arroyo de la Miel: actuarán Miguel Campello, Rebujitos o Siempre así, entre otros

La Feria de San Juan de Arroyo de la Miel, una de las principales citas del calendario festivo de Benalmádena, se celebrará del 24 al 29 de junio y contará con las actuaciones de Miguel Campello, Rebujitos, Toreros muertos & No me pises que llevo chanclas, Ziryab, Ptazeta y Juacko y Siempre Así”, según ha informado este miércoles el alcalde en funciones, Víctor Navas.

El regidor ha animado “a los vecinos y vecinas de Benalmádena para que disfruten de su tradicional Feria de San Juan, precedida por la mágica Noche de San Juan”.

“Rompemos una regla no escrita que no era nada beneficiosa: cuando se producía un cambio de gobierno en el Ayuntamiento, la Corporación saliente dejaba esta feria sin preparar, y la que entraba tenía que cerrarla en tiempo récord, y por primera vez no ha sido así, gracias al trabajo y dedicación de la concejala Pilar Ramírez y el equipo de Festejos”, ha puesto en valor.

“Así, dejamos la Feria de San Juan plenamente preparada, para disfrutar de la gastronomía, la buena compañía, la música, fiesta y jolgorio de estas fiestas patronales”, ha celebrado Navas, quien ha señalado que “tenemos un gran calendario de artistas para todos los gustos y edades, y una nueva Caseta de Juventud para cuya adjudicación se ha valorado especialmente la seguridad”.

De este modo, ha señalado que “todos somos conocedores de los numerosos problemas de peleas y consumo de alcohol entre menores que llegaron a registrarse en años anteriores, y hemos trabajado para eliminarlos y garantizar que la feria sea un espacio de disfrute para vecinos y vecinas de todas las edades”, ha subrayado Navas.

Por su parte, la concejala en funciones de Festejos, Pilar Ramírez, ha avanzado que “en estos días de feria volveremos a disfrutar de nuestras escuelas de danza en la plaza de la mezquita, y este año como novedad tendremos para los más pequeños una gran fiesta del agua”, así como con “nuestros grupos y artistas locales, la Caseta de la Juventud, el Día del Niño, el Día Sin Ruido y acceso prioritario para las personas con diversidad funcional”.

Por otro lado, la edil ha detallado que “este año volvemos a contar con grandes artistas de renombre como Miguel Campello, Rebujitos, Toreros muertos & No me pises que llevo chanclas, Ziryab, Ptazeta y Juacko y Siempre Así”.

Además de la Feria de San Juan, ha adelantado que “dejamos adjudicadas y planificadas el resto de ferias del verano: la Veladilla del Carmen y la Feria de la Virgen de la Cruz de Benalmádena Pueblo”, ha adelantado la concejala.

Caseta de la Juventud

El responsable de la Caseta de la Juventud de Benalmádena, José Antonio Gutiérrez, ha informado de que ya estará abierta al público para la Romería este domingo 18, de 12.00 a 20.00 horas, con las actuaciones de Dflamenkura, Alejados y DJ Caba, cata de vino, cortador de jamón y concurso de paella. Además, tendrá un horario infantil hasta las 22.00 horas, y contará del 24 al 29 de junio con actuaciones de artistas locales, flamenco y djs.