“Va a ser una Feria muy segura y con muchos espacios al aire libre”

La ciudad de Torremolinos calienta motores para celebrar tras un año de parálisis a causa de la Covid-19 su Feria de San Miguel, una festividad que se desarrollará en pequeño formato, pero con el objetivo de que la ciudadanía disfrute de la fiesta local. La concejala de Turismo y Patrimonio cultural, Aida Blanes, explica con qué ambiente contará la ciudad en su semana grande.

-¿Cómo está viviendo la ciudadanía los días previos a la Feria de San Miguel?

–La está viviendo con bastantes ganas, ayer -por el pasado domingo-, estuvimos en el centro y con la exposición de carretas vimos que incluso había bastante gente vestida de flamenca y con muchas ganas de vivir su feria y su romería y todos los eventos que vienen ahora. Yo creo que la gente se está implicando bastante, aunque sea un año complicado, y sobre todo diferente.

–Para esta edición hay un amplio programa diseñado, ¿Cuánto tiempo lleva el Ayuntamiento trabajando?

–Llevamos varios meses, más o menos desde que terminamos en julio con la Feria del Carmen, y aunque ya estábamos ideando cómo lo podíamos hacer, lo cierto es que hemos tenido que cambiar varias veces el formato. Las diferentes restricciones que nos imponían por culpa de la Covid-19 han ido marcando ese programa y sus cambios. Entonces, hasta llegar al definitivo ha habido muchísimos cambios y hemos terminado en algo muy pequeñito y simbólico en términos de mínimos simplemente para que se pudiera disfrutar de la feria.

–Tras 2 años de pandemia, ¿Qué supone a nivel social celebrar la Feria de San Miguel?

–Es un desahogo para la gente, que está deseando volver a tener ocio y volver a vivir como vivíamos antes, y aunque todavía no podemos hacerlo y tenemos que seguir las restricciones, es algo que nos saca un poco de esta rutina tan fea en la que estamos todos metidos.

–La gente tiene ganas de feria…

–La gente tiene muchas ganas de feria y estoy convencida de que va a haber mucha gente estos días en la calle y lo que pido es muchísima precaución para que podamos celebrarla.

–¿Qué medidas se van a implementar para evitar la propagación de la Covid- 19?

–Vamos a ser un pelín más estrictos de lo que nos marcan porque vamos a pedirle a todo el mundo que esté sentado y las casetas serán completamente cerradas, donde va a haber un control del aforo y se deberá estar sentado con el servicio en mesa. No se puede acudir a la barra, no se puede estar de pie y no se puede bailar. En definitiva, la normativa que se marca para la hostelería, pero con un pelín más de seguridad.

–¿Cómo se van a gestionar las entradas?

–Va a ser por orden de llegada y hasta completar el aforo, como hicimos en la Feria del Carmen. Creemos que es la forma más justa porque no todo el mundo se entera de dónde tiene que reservar o hay gente que llega a última hora o que se pasa y quiere tomarse algo y después cambia a otra caseta, por lo que sería un poco rollo para todos los demás el que se pudiese quedar gente fuera. Lo vamos a hacer con control del aforo y por orden de llegada, por lo que pedimos mucha paciencia.

–Este miércoles es el pistoletazo de salida, ¿Qué van a encontrar los visitantes en el Recinto Ferial?

–Se van a encontrar con conciertos, vienen De la Porte y Ginebras al Auditorio. También vamos a tener actuaciones musicales en la Caseta de la tercera edad y en la infantil, todo el parque de atracciones y haremos un encendido simbólico del alumbrado para evitar esas aglomeraciones de otros años. El miércoles es festivo en Torremolinos, es el Día de nuestro Patrón San Miguel, y habrá un pequeño traslado por la mañana con un recorrido por el centro y una misa. En definitiva, esa conjugación de tradición, diversión, ocio y música en directo que tiene siempre la feria Torremolinos.

–¿Cómo anima a los indecisos a visitar la Feria?

–Nosotros seguimos los requisitos que nos marcan de seguridad, pero con una vuelta más; vamos a mantener todas las medidas de seguridad y se va a tomar la temperatura a la entrada de las casetas, todo el mundo va a estar sentado, y es tan seguro como puede ser el ir a un bar o a un restaurante. Entonces, va a ser una feria muy segura para todo el mundo y con muchos espacios al aire libre.