El Gobierno dice que estudiará, si llega, el indulto a Borja, el joven que mató a un ladrón en Fuengirola

El Gobierno estudiará, en caso de que llegue, la petición de indulto a Borja, joven de Fuengirola condenado a dos años de prisión y 180.000 euros de multa por el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle. Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo a Europa Press, que precisan que una petición de indulto para que la estudie el Consejo de Ministros requiere de sentencia firme y el acuerdo del condenado.

Según señala el ministerio de Justicia, un indulto puede presentarse por parte del penado, los parientes o cualquier otra persona en su nombre sin necesidad de poder escrito que acredite su presentación. También puede solicitarlo el Tribunal Sentenciador, el Supremo, el ministerio Fiscal, el juez de Vigilancia Penitenciaria y el Gobierno. No obstante, fuentes de vicepresidencia puntualizan que el Ejecutivo puede mandar formar un expediente de indulto pero no pedirlo directamente.

Cerca de 6.000 personas han suscrito una petición en la plataforma change.org en la que solicitan el indulto. Además, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha reclamado este martes el indulto para el joven y ha avanzado que presentarán la petición ante el ministerio de Justicia.

Tal y como explica la formación, los hechos ocurrieron en febrero de 2015 cuando Borja, que regresaba a casa tras una noche de trabajo, fue testigo de un atraco. María Jesús, una limpiadora del Hotel Las Palmeras de Fuengirola, era asaltada por un hombre y una mujer, que le quitaron el bolso y la dejaron tirada en el suelo.

Tras perseguir a los agresores, Borja forcejeó con uno de ellos propinándole un puñetazo. Poco después el ladrón murió, sin que haya sido posible determinar si la causa de la muerte fue el golpe contra el suelo o el puñetazo de Borja.

Condena y auto de ejecución de sentencia

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga condenó al joven en una sentencia fechada el 26 de diciembre de 2018. Esta fue apelada por el condenado y la confirmó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga en una sentencia del 26 de abril de 2019.

El juzgado dictó un auto abriendo la ejecución el pasado 28 de junio y el condenado solicitó la suspensión de la condena. El procedimiento se encuentra actualmente, en fase de traslado a las partes de la solicitud por parte de la defensa del penado de la suspensión de la pena privativa de libertad y de un recurso de reforma interpuesto contra aquel auto.

Por tanto, el juez tendrá que resolver si acuerda o no la suspensión de la condena, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Más de 67.000 euros recaudados

Vox también ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para contribuir a saldar la deuda de 180.000 euros que le ha sido impuesta al joven en concepto de responsabilidad civil. Por el momento, ya ha recaudado más de 67.000 euros.

No obstante, este mismo martes el joven ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo, asegurando que afrontará las consecuencias de la sentencia personalmente y en solitario, de modo que ha decidido no aceptar ningún dinero, porque no quiere que se pueda deducir que se va a lucrar con dichas cantidades.

El caso de este joven se ha hecho viral y este martes el 'hashtag' #YoSoyBorja es 'trending topic' en Twitter, ya que acumula casi 3.000 comentarios, entre ellos el del presidente de Vox, Santigo Abascal: "No queremos un Estado con leyes que persigan la heroicidad y el servicio a los demás, queremos una España que reconozca y promueva la valentía y la protección de los más débiles".

También el presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, ha manifestado su opinión a través de la red de microblogging: "Si no hay indulto para Borja todos estaremos condenados".