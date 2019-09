La Guardia Civil inspecciona la casa de Dana Leonte durante 12 horas

Más de 12 horas duró este jueves el registro en la casa donde Dana Leonte vivía desde hace unos años con su pareja Sergio Ruiz en Arenas. Él llegó a primera hora de la mañana en un coche de la Guardia Civil. Lo hacía esposado. La tarde antes lo habían detenido por su presunta implicación en la desaparición de la joven de 31 años. Dos indicios precipitaron esta acción del Instituto Armado: el hallazgo de restos óseos a dos kilómetros de la vivienda y el posicionamiento de su móvil en este mismo lugar.

Este jueves, los agentes de criminalística se afanaban en encontrar la clave en el interior del domicilio. También buscaron nuevas pistas en una ladera próxima a la casa.

“Se han encontrado huesos que son de Dana. Lo han confirmado con mi AND, me dijeron que lo había encontrado una persona”, afirmó Florín Leonte, el hermano de Dana. Este extremo no fue confirmado ni por el Instituto Armado ni por el abogado, Juan José Moreno que recordó que el caso está bajo secreto de sumario.

“No tenemos conocimiento de la aparición de restos óseos, lo sabemos por la prensa”, señaló el letrado de Sergio Ruiz, quien sí reconoció que hace un par de días la Guardia Civil solicitó a su cliente la prueba de ADN “a la que se sometió de forma voluntaria” y la última intervención del teléfono.

“Con estas últimas actuaciones de los agentes, intuíamos que se iba a proceder a la detención como así ha sido. Todo apuntaba que él era el principal sospechoso”, añadió Moreno, para quien el posicionamiento del móvil en la zona donde se encontró el hueso no supone ningún indicio.

“Éste es un dato de poca o ninguna relevancia. Si tenemos en cuenta que lo da en este municipio que es donde él desarrolla su vida. Otra cosa distinta es que hubiesen aparecido restos a 40 ó 50 kilómetros de este lugar y el teléfono lo situase allí, fuera de su espacio vital. Eso sí sería relevante, no que aparezca en su pueblo”, explicó el abogado, quien, según dijo Sergio, se mostró “muy sorprendido en el momento de la detención a pesar de que intuíamos que se pudiese llevar a cabo”.

“Tanto es así, que cuando tuvo la oportunidad de hablar con él me dijo: ojalá apareciese ahora mismo por aquí”, expresó Moreno, quien indicó que su cliente se encuentra “completamente tranquilo” y “mantiene su inocencia como viene haciéndolo desde el primer día”. “Con la información que tenemos no hay nada que apunte lo contrario”, agregó.

Una inocencia que nunca ha creído el entorno de Dana. “Nadie conoce a mi hermana más que yo por eso sabía que ella no se había ido. Si ella se hubiese querido ir no hubiese pedido permiso, lo hubiese hecho y ya está. Se hubiera llevado la niña con ella”, manifestó este jueves su hermano, que desconfío de la versión de Sergio desde que la conociese a través de la Guardia Civil el 12 de junio.

Según contó ella se había marchado a Rumanía porque “un prestamista la estaba presionando” por las deudas que mantenía por la apertura de un bar en Vélez-Málaga. Florín siempre habló de las ganas que tenía de ser madre y de lo apegada que estaba a ella. “El asesino debe de estar en la cárcel. No se cuáles pudieron ser los motivos, pero por desgracia ya sabéis lo que ha pasado. No sé si fue por una pelea, si se le fue la mano y luego quiso quitar el cuerpo de en medio”, lamentó Florín Leonte, quien desea que la custodia de la menor pase a su otra hermana que vive en Rumanía.

“Por el bien de la niña, tiene que estar con nosotros, tiene que estar fuera de aquí para que pueda olvidarse de todo esto. No puede estar en una familia que siempre va a pensar que por la culpa de lo que pasó, él está en la cárcel”, quiso resaltar.

La investigación de Dana Leonte “acumula evidencias”

El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, explicó este jueves en Sevilla que, “con independencia de que en algún momento haya dejado de ser noticia”, la Guardia Civil ha seguido trabajando en el caso de Dana, y los investigadores “llegaron a la conclusión de que debían detener a su pareja”. Fernández incidió en que el asunto está bajo secreto de sumario y pidió que se deje trabajar a los agentes y que “sigan acumulando evidencias” de la que actualmente es la línea de investigación prioritaria, información que trasladarán al juzgado. El delegado del Gobierno destacó “el trabajo incesante y eficaz” de la Guardia Civil, que ha estado investigando sobre el caso desde que Sergio Ruiz, la pareja de Dana Leonte denunciase su desaparición el pasado mes de junio.