La Junta señala que no puede decidir sobre las obras del espigón de Benalmádena

La Junta de Andalucía ha señalado este viernes que no tiene competencias para “decidir sobre las obras del dique exento de la playa Malapesquera de Benalmádena”, tras solicitar el Ayuntamiento sensibilidad para acometer las obras en otoño, mientras que el Consistorio defiende la actuación para consolidar la estabilización del litoral.

El ente regional ha explicado que la existencia de 4 ejemplares de la lapa patella ferruginea en la zona causa la parada biológica de intervención en el litoral, precisando que “está en peligro de extinción según la ley española y andaluza de especies en régimen de protección especial”.

Según han apuntado, en condiciones naturales “la patella ferruginea se reproduce sólo una vez al año”, cuya época de reproducción “comienza con el descenso de la temperatura del agua entre agosto y septiembre y concluye en noviembre con los primeros temporales del Mediterráneo”.

La obra está limitada por la estrategia marina de protección

La Junta ha remarcado que la obra del dique exento entre las playas de Malapesquera y Santa Ana de Benalmádena se solicita por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el cual también está limitado por la Estrategia marina de patella ferruginea de la propia administración estatal, que establece que "el periodo reproductor tiene lugar en otoño, entre los meses de enero a julio existe un reposo sexual total y en septiembre comienza la maduración gonadal", según el estudio del ministerio de los autores Guallart y Templado para este molusco. Igualmente, han hecho alusión al contraste realizado con el catedrático de Biología Animal de la Universidad de Sevilla y experto en este molusco, José Carlos García, que “recomienda un periodo similar”.

Desde la Administración autonómica han indicado que “la realización de cualquier actividad que implique afección se podrá hacer en la época de inactividad sexual de la patella ferrugínea, comprendiendo desde diciembre a julio”. Aun así, han matizado que “se deberá estudiar qué tipo de actividad es para poder ser realizada entre los meses de junio y julio, es decir, que en estos dos meses no se pueden realizar actividades que impliquen manejo directo de la especie (no es el caso del proyecto del dique)”.

El proyecto del dique se presentó a la Junta hace más de 5 años

Por otro lado, desde el ente regional han destacado que el proyecto de ampliación del dique exento entre las playas de Malapesquera y Santa Ana del término de Benalmádena “fue presentado a la Junta de Andalucía hace más de cinco años y se firmó el informe del expediente el 21 de diciembre de 2018”, por lo que señalan que el Ayuntamiento “podía haber empezado las citadas actuaciones a partir de aquella fecha, siempre teniendo en cuenta la imposibilidad de actuar entre los meses de julio y noviembre”. En este punto, cabe recordar que el Consistorio no ejecuta estas obras, sino la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otra parte, han remarcado que de manera continuada “se realizan censos periódicos en los que se observan partes de la costa y se estima la población dentro del programa de gestión sostenible del medio marino. En este caso, de esta zona no se realiza desde 2019”, han apuntillado.

En este sentido, han detallado que “el expediente del proyecto de dique exento de Benalmádena se realizó un informe firmado el 21 de diciembre de 2018, en el que se concluía que había 4 ejemplares de patella ferruginea, y se condicionaba a que las obras fueran garantistas en cuanto a la no afección”, aludiendo a las condiciones del proyecto como suficientes para conseguir el propósito de no molestar a la lapa y asegurando que “en ningún momento se establece un periodo tácito en el que no se pueda realizar ningún tipo de actividad”.

Por último, la Junta de Andalucía ha concluido que “se limita a cumplir la normativa de protección nacional sobre este gasterópodo marino y el Ayuntamiento de Benalmádena ha tenido cinco años para acometer estas actuaciones en los periodos permitidos, de hecho las puede acometer ahora hasta el mes de julio”.

El Ayuntamiento recalca que las obras las ejecuta el Estado

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha precisado que “el Ayuntamiento no ejecuta estas obras” y “no tiene absolutamente ninguna competencia en la planificación y ejecución” de las mismas, que desarrolla Costas.

Navas ha vuelto a subrayar que “las obras del espigón semisumergido son muy importantes para Benalmádena”, las cuales se llevan solicitando durante “los últimos 25 o 30 años”, para “proteger nuestro litoral y aumentar la franja y los metros cuadrados de arena para bañistas y empresarios de playa”.

Navas ha recordado que las obras están financiadas con “los fondos europeos Next Generation”, por lo que “tienen que ejecutarse precisamente este año”, así como ha agregado que “hay una protección, un parón biológico que impone la Junta Andalucía desde el 15 de julio hasta el 15 de diciembre de este año 2023 por la reproducción de las especies protegidas”.

Además, ha señalado que ahora “parece que se ha triplicado el número de especies protegidas en el entorno, según hemos tenido conocimiento a través de Costas”, que “se ha triplicado”, ha afirmado el primer edil, quien ha incidido en solicitar a esta Demarcación “si pudieran aplazarse -las obras-, pero dependemos de todas las administraciones”.