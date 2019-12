–Llega final de año, toca hacer balance ¿Que valoración hace?

–Llevamos ya cinco meses y la verdad que, cuando hay elecciones municipales, es verdad que ese verano toca poner las bases organizativas y reestructurar, por lo que frenas un poco para tomar impulso y en Antequera todavía más, ya que el mes de agosto se dedica a la Feria y la preparación de la misma. No obstante, una vez finalizado, aunque no hemos dejado de estudiar, comienza el nuevo curso e iniciar una nueva planificación manteniendo los mimbres que había del mandato anterior o de los dos mandatos anteriores.

Tengo que decir que es distinto, porque te marca el programa electoral en el que dijimos que adquiríamos compromisos, y no quiere decir que tengas que hacer un programa electoral en un año, pero tienes que empezar.

De hecho, hemos realizado modificaciones de ordenanzas para dar gratuidad al acceso a determinados servicios y, después, planificar el objetivo de conseguir inversiones para Antequera porque ya las veíamos venir. De hecho, en campaña electoral prometimos crear una nueva área de logística.

Ahora la Junta de Andalucía confirmó que se autoriza definitivamente el proyecto del Puerto Seco. Por ello, al igual que el mandato anterior lo marcó la declaración de Patrimonio Mundial del Sitio de los Dólmenes, este periodo entre 2019 y 2023 lo va a marcar el inicio de la construcción, urbanización y la llegada de empresas al Puerto Seco. Yo creo que ese es nuestro objetivo principal. Evidentemente, todo ello junto a la coordinación para que la ciudad funcione.

–¿Qué va a suponer para Antequera el Puerto Seco?

–Lo vamos a ver muy pronto. La sociedad antequerana y malagueña van a ver que tiene influencias en la provincia, en la parte sur de Córdoba, e igual que a nosotros nos llega la influencia económica de nuestra provincia. Antequera va a aportar a la provincia de Málaga un valor logístico indiscutible. No se puede discutir la valía y la fuerza de esa instalación porque Antequera y Málaga se sitúan en el centro de los corredores, actuales y futuros, transeuropeos de transportes de mercancías por ferrocarril. ¿Dónde está el cruce principal en el sur de España de los dos corredores? Va a estar en Antequera, va a estar en Málaga. No está en Sevilla, ni está en Córdoba, está en Antequera y creo que es una riqueza importante. Es tan importante que tenemos que seguir avanzando, una vez que hemos finalizado con el proyecto de urbanización para que se pueda ya empezar a licitar y a construir, pero es de la primera fase. No obstante, yo entiendo y coincido con la consejera de Fomento, que la primera fase se pueda quedar corta en un tiempo relativamente pequeño. Es decir, pueden venir tres grandes empresas que aglutinen muchas de las hectáreas que tiene esa primera fase. Por tanto, yo sé que la Consejería de Fomento está ya, coincidiendo con el final del proyecto de urbanización, en que se inicie el proyecto de redacción de la segunda fase. Le puedo adelantar también que al Pleno de diciembre llevaremos una propuesta de Alcaldía para solicitar la declaración de zona franca para el Puerto Seco de Antequera.

–Desde un primer momento se apuntó a este objetivo ¿no?

–Sí, y más hoy en día. Yo creo en el libre mercado regulado y por ello tenemos que hacer esa contraposición a las políticas arancelarias muy restrictivas. Entiendo que tenemos que facilitar que el comercio circule con la máxima facilidad posible, ya que las empresas es lo que buscan. Exportar, importar, darle salida a sus contenedores y darle más rapidez a la llegada de los mismos a las zonas de destinos, y es lo que tienes que facilitar. Muchas veces tarda menos un tren o un camión en llegar de un sitio a otro que el parón administrativo de determinadas mercancías en una zona portuaria o aeroportuaria. Por tanto, si nosotros facilitamos esa zona franca y la libre circulación hasta llegar a un punto de recogida, como sería el caso de Antequera, pues vamos a ganar tiempo y duplicamos esos controles que creo que disminuirían el tiempo de estancia en los mismos.

–Se habló de la creación de miles de puestos de trabajo ¿Cuál es la realidad de ese proyecto?

–Si miran la hemeroteca, yo nunca digo que un proyecto va a crear tantos puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo va a crear la urbanización? Pues no lo sé, depende del ritmo, si es un 30% o es un 50%. ¿Y una vez que vengan las empresas? Pues igual, hay empresas menos tecnológicas que necesitan menos mano y obra y otras que lo son menos y necesitan más. Es muy difícil de calcular, aunque lo que sí es cierto es que va a crear empleo y empleo de calidad con una gran diversificación. Una empresa de ese tipo necesitará personal en administración, manufactura, vigilancia, transporte, limpieza, es decir, una empresa de transporte tiene muchas áreas que creo que beneficiará a Antequera y a toda la provincia de Málaga, Andalucía o España. Y es que el empleo no tiene fronteras. Eso sí, creo que estando el foco de creación de empleo aquí siempre seremos más ricos.

–¿Hay ofertas concretas ya para instalarse?

–Yo sé que la sociedad Puerto Seco tiene ofertas palpables de instalación y se está moviendo bien. Es verdad que ahora se va a materializar. Yo le puede decir que recibí aquí en el Ayuntamiento a empresas del extremo Oriente, aunque es verdad que cuando las recibíamos les estábamos hablando más de un proyecto ilusionante. Hoy ya ese proyecto ilusionante es una realidad, ya se puede licitar, porque con ese proyecto de urbanización tenemos la llave para poder licitar. Y si una empresa está interesada con la parte privada es un acuerdo directo, aunque con la parte pública ya sabemos todos el proceso administrativo para adjudicar. Conozco que la sociedad Puerto Seco se están moviendo por Europa y otros países del resto del mundo para ir a donde están las empresas.

–¿Cuándo será una realidad?

–Depende de si las cosas son como tienen que ser. Tenemos que tener en consideración el temor inversor ante una situación incierta, y eso al final termina calando. Y no es que cale en Antequera o en Málaga, al final cuando estamos hablando de la internacionalización de la economía, como es este proyecto, al final es la marca España. Y el Puerto Seco estará en Antequera, pero Antequera está en Andalucía y Andalucía en España, y depende de la imagen que tengan de España así tendrán la imagen de Antequera. Y eso nos puede llegar a perjudicar, aunque espero y confío que el sentido común y la razón imperen. Es decir, todo el mundo está pidiendo en gran pacto constitucionalista y yo también estoy de acuerdo. Yo le pondría tres condiciones a Pedro Sánchez y si yo fuese Pablo Casado de abstendría: negociación anual de los presupuestos, vuelta al orden constitucional en Cataluña y reuniones periódicas del control de políticas fiscal y financieras a las autonomías para redistribuir la riqueza española entre todas las comunidades. Pero claro, el presidente actual en funciones no lo puede hacer tras someterse a un referéndum de sus bases y le dijeron que pactara con los comunistas y los populistas y, por tanto, España tiene un problema. Yo espero que no nos influya a Antequera, pero ya nos está llegando esa influencia negativa.

- Hablando de inversiones en aquella zona ¿Espera que Virgin se instale?

–Es que estamos en lo mismo, al final todo vuelve al mismo sitio. Virgin viene a España y el Ministerio de Fomento, concretamente Adif, fue el que dijo que le iba a dar un subvención por instalar hyperloop en las naves de Adif en Bobadilla (Antequera). Y nosotros hemos cumplido, creo que somos los únicos que hemos cumplido. Hemos recibido a los responsables de Virgin en España y Los Ángeles y tenemos contacto constante con el representante de la empresa multinacional en España que está en Madrid. Eso sí, ellos están haciendo sus cálculos y están pendientes de ver cómo está la situación, porque ellos saben perfectamente de qué va la situación, igual que lo sabemos nosotros. Por tanto, ellos saben si hay un Gobierno que busca la inversión de países occidentales de nuestro entorno y también saben que tipo de gobiernos pueden llegar a venir y la animadversión que le tienen a ese tipo inversiones. Yo no creo que Virgin y los estadounidenses estén muy decididos a invertir en España si tenemos un Gobierno populista.

–¿Teme que se pierda esa inversión?

–Lo que yo temo es que si se constituye el Gobierno populista en España, automáticamente nieguen esa subvención a Virgin. No es que Virgin reniegue, es que el Gobierno se niegue a dársela, y entonces se acabó el proyecto. Será una pena, pero en esas manos podemos llegar a estar. Antequera va a seguir trabajando para ese proyecto, porque nos interesa ese proyecto tecnológico de primerísimo nivel, pero no podemos luchar contra lo que no podemos luchar. Nosotros desde Antequera no podemos luchar contra un Gobierno central por una subvención millonaria que está en sus manos. Ni nosotros, ni ningún ayuntamiento de España.

–¿Qué le falta a Antequera para ser una gran capital logística?

–Cuando estén finalizados los dos corredores ferroviarios completamente, pasando por Antequera los dos, quiere decir que en ese momento izamos la bandera de que es una de las grandes capitales logísticas de toda España junto a Madrid, Valencia o Zaragoza. En ese momento seríamos la potencia logística mucho más importantes que nosotros en población pero no en vocación y transporte logístico.

–Además de la logística ¿qué objetivos tiene para el próximo año?

–Claro que tenemos más cosas. Ya está enviado el expediente de los Dólmenes de todo lo que se hizo a París, y ha sido mucho. Creo que en tres años y algo se redactó el anteproyecto de plan especial, se protegió el entorno de los Dólmenes, el futuro museo está que la falta meses para finalizarlo, se han realizado investigaciones y se consolidó el Sitio de los Dólmenes, ejerciendo de gran puntal del turismo. Pienso que en diciembre llegará la declaración como municipio turístico y a partir de ese momento será otro salto importante. Además, del turismo quedan más cosas, como el impulso a la parte comercial de la ciudad con el impulso de Antequera como centro de negocios, reuniones o implantación de reuniones o la instalación en la parque empresarial que todavía puede acoger la llegada de empresas. Esos son los pilares, sin olvidarnos también de la agricultura. También que sea una ciudad agradable, segura y que funcione.

–En cuanto a la política, hace unos días hubo un plante de la oposición por lo que consideran un actitud dictatorial ¿Qué tiene que decir?

–Algunas veces cuando tienes reuniones previas a los plenos con la oposición creo que es peor que no reunirse, porque hablas con ellos y van y lo utilizan de forma pública, lo que es como mínimo poco elegante. Que se celebra un pleno de mociones lo pidieron ellos y lo convoqué como pude, porque son mociones políticas y ya está el debate hecho con esa moción política. Creo que la gente eso de que un partido de la oposición no esté de acuerdo con la forma de convocar un pleno, que no da tiempo, a la gente no le importa. Lo que sí le parece mal es que un concejal que tiene que ir a un pleno se levante y se marche, no lo entiende nadie. Si usted quiere hacer oposición se hace en los órganos que se tienen que hacer, no tomando actitudes pueriles que nadie entiende. Sinceramente, no me afecta, si quieren irse pues que se levanten y se vayan, los puntos se aprueban los que determine el Gobierno.