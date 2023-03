El PP de Benalmádena exige explicaciones por las “obras empantanadas” de la Plaza Olé

El candidato del PP a la Alcaldía de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha exigido este jueves explicaciones al regidor socialista, Víctor Navas, por el “enorme retraso” que están sufriendo las "obras empantanadas" en la Plaza Olé y las molestias que se están ocasionando a los vecinos, así como las numerosas pérdidas que provocan las mismas a las empresas de la zona.

Por eso, Lara ha asegurado que resulta del todo “inconcebible” que estas obras sigan sin avanzar como debieran meses y meses “cuando se les prometió a los vecinos que se harían en tiempo récord y causándoles mínimos perjuicios”.

“Desgraciadamente para los vecinos y las pymes, Benalmádena todavía tiene a un gobierno de izquierdas que miente, que maltrata por su nefasta gestión a sus vecinos, que no les escucha ni entiende y deja durante meses empantanada unas obras que dan una imagen lamentable de un enclave único del municipio”, ha subrayado.

Así, ha añadido que “Benalmádena necesita cuanto antes un cambio de rumbo con un gobierno del Partido Popular comprometido con sus vecinos, con el principal motor que mantiene nuestra economía como es el turismo, con ideas para avanzar hacia ese modelo de ciudad que todos queremos, porque no debemos olvidar que si el PP hubiera transformado la Plaza Olé, hoy tendría esta obra no solo terminada, sino con un proyecto que crearía numerosas nuevas plazas de aparcamiento porque estamos comprometidos por buscar la solución de los problemas de la gente y no para crearlos”.

Por su parte, la edil Presi Aguilera ha denunció que Benalmádena está “estancada” desde hace años gracias a un gobierno socialista que “miente como lo hace Pedro Sánchez, que trata a sus vecinos de malas maneras, como pudimos ver recientemente en un pleno en el que Navas ridiculizaba propuestas vecinales”.

“En el PP estamos comprometidos con la participación ciudadana, sabemos escuchar, aglutinamos todas las propuestas que nos llegan de los vecinos con una escucha activa y constructiva, hablamos con las empresas, con nuestros hoteles, con nuestros visitantes y comercios, damos la cara por ellos y las puertas de nuestra sede siempre está abiertas, recorremos barrio por barrio, puerta por puerta para que desastres como las obras de la plaza Olé nunca ocurrieran”, ha remarcado.