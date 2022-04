EL PP exige a Benalmádena un "referéndum en condiciones y ante notario" sobre el modelo de la Costa

El Partido Popular (PP) de Benalmádena ha exigido este martes al alcalde socialista, Víctor Navas, que convoque cuanto antes un "referéndum en condiciones y ante notario" dirigido a todos los vecinos para consultarles “de manera real y con garantías” su proyecto de transformación de la costa y la avenida Antonio Machado tras “imponer sin consenso un modelo unilateral en el que se suprimía un carril en toda la zona” y anunciar que el Ayuntamiento hará una consulta ciudadana no vinculante sobre el modelo urbano en la zona.

Los populares lamentan que el regidor se haya quedado solo “tras repudiar con mentiras las mociones y propuestas del principal grupo de la oposición, no escuchar el clamor vecinal en contra de los atascos, la indignación de turistas y visitantes, el clamor de hoteles, empresarios y comerciantes por las pérdidas y la mala imagen ocasionada y minusvalorar a un movimiento ciudadano como la plataforma en contra del carril único”.

Además, los populares han mostrado su preocupación por una votación con una metodología “poco ortodoxa”, ya que por internet no podrá votar toda la ciudadanía, por lo que exige mecanismos que “garanticen la máxima participación real, a pie de calle” para que pueda “pulsar la indignación total en Benalmádena a su proyecto de transformación de la costa”.

El PP cree que el alcalde no está legitimado para continuar al frente del Ayuntamiento porque “todos hemos sido testigos día tras día y semana tras semana de sus contradicciones, sus improvisaciones, su arrogancia y su no rotundo a cualquier propuesta que no fuera la de suprimir un carril en Antonio Machado”.