El PP desbancará al PSOE de la Alcaldía de Torremolinos con una moción de censura

El Partido Popular (PP) desbancará al socialista José Ortiz de la Alcaldía de Torremolinos y la portavoz popular, Margarita del Cid, será la nueva alcaldesa de la localidad tras la presentación este jueves de una moción de censura, según han confirmado fuentes populares.

El documento ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Torremolinos, y ha sido apoyado por Ciudadanos, Vox, Por mi Pueblo y el concejal del grupo no adscrito Nicolás de Miguel.

Minutos después de presentar la moción de censura, Del Cid ha comparecido en rueda de prensa ante los medios para justificar la moción, donde ha destacado que el objetivo del documento es "cumplir con la voluntad de los torremolinenses" en tanto que este acuerdo aúna el 55 por ciento de los votos de las últimas elecciones municipales.

De esta forma, la presidenta y portavoz popular en el municipio, se ha comprometido a "acabar con el conformismo y la desidia para que Torremolinos vuelva a ser una ciudad líder en la Costa del Sol", para lo que ha pedido a los torremolinenses "un voto de confianza al que este equipo responderá "demostrando que hay otra forma de hacer las cosas, una que vela de verdad por el interés general de esta ciudad".

"No es sólo una moción amparada por toda la legitimidad democrática, sino que se trata de un paso absolutamente necesario ante la deriva, el abandono y la nefasta gestión que sufre el Ayuntamiento de Torremolinos", ha subrayado la dirigente popular.

Como ejemplo de esta dejadez, Del Cid se ha referido al hecho de que Torremolinos no haya tenido un presupuesto aprobado hasta octubre "una absoluta anomalía que compromete las inversiones que esta ciudad necesita, y más aún en un momento tan delicado como el actual, donde es necesario que afrontemos la recuperación con todos las herramientas y mecanismos que tengamos al alcance; con honestidad, con transparencia, sin despilfarros ni artificios".

"Torremolinos no merece un alcalde centrado en las cuitas internas de su partido mientras deja a la deriva el gobierno municipal, porque el resultado entonces es el de una gestión que no cumple sus compromisos, que paga tarde y mal a los proveedores, que no cumple con la plantilla municipal, con la Policía Local, con los ciudadanos a los que supuestamente debería representar", ha expuesto la candidata a la Alcaldía.

En este sentido, ha lamentado que "hayamos tenido un alcalde muy combativo contra quien no piensa lo mismo que él, pero muy sumiso con el Gobierno de Pedro Sánchez, ante el que ha sido incapaz de mostrarse reivindicativo a pesar de los problemas que cientos de torremolinenses sufren a diario por los recortes en el Cercanías".

"Todo eso es lo que queremos cambiar, de tal forma que Torremolinos se sacuda la desidia y el pesimismo y mire al futuro con entusiasmo, con la fuerza que siempre la ha caracterizado; un Torremolinos líder en la Costa del Sol, en el conjunto de la provincia y de Andalucía con la complicidad y el apoyo de otras administraciones que sí creen en esta ciudad y en su enorme capacidad", ha recalcado Del Cid.

Para ello, ha advertido de que "no existen varitas mágicas, sólo una fórmula: trabajo, trabajo y más trabajo". "Vamos a demostrar a los torremolinenses que se pueden tener servicios públicos municipales que funcionen, un Ayuntamiento que sea eficaz, unas calles limpias y seguras", ha enumerado.

"Torremolinos ha tenido un gran pasado, pero tiene un mejor futuro si entre todos trabajamos en ello. Hoy es el primer día del mejor futuro para nuestra ciudad", ha concluido.

El actual mandato liderado por el PSOE ha estado sostenido en un pacto de gobierno marcado por la polémica, con el apoyo en los comicios de 2019 de Adelante (3), Por mi Pueblo (1) y la edil no adscrita Lucía Cuín, número dos por Vox en aquellas elecciones y que fue expulsada de este partido por participar en el despliegue de la bandera LGTBI en la feria Gay Pride, que celebra el Día del Orgullo en la ciudad costasoleña. Estos avales permitieron al socialista revalidar el cargo en la Alcaldía, un período que finaliza antes de que se clausure el año 2021.

El socialista José Ortiz tomó el bastón de mando en junio de 2015 tras 20 años de mayorías absolutas del PP en la localidad torremolinense, con Pedro Fernández Montes al frente popular, hoy líder de Por mi Pueblo. En aquella ocasión, el regidor del PSOE obtuvo los apoyos de Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e IU.