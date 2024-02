El PSOE acusa a la Junta de excluir a 13 municipios de la Serranía del programa de cajeros

La parlamentaria andaluza del PSOE, Alicia Murillo, ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de excluir a más de 5.000 personas de un total de 13 municipios de la Serranía de Ronda para que sus poblaciones cuenten con un cajero automático en el último decreto de ayudas para la instalación de estos dispositivos para sacar efectivo, y es que los socialistas aseguran que la norma no incluye a municipios menores de 500 habitantes. Murillo ha asegurado que el programa de ayudas previsto deja fuera a municipios pequeños, por lo que "es una tomadura de pelo cuando dicen que defienden el campo y luchan contra la despoblación”, ha afirmado. “Hay 13 municipios excluidos en la Serranía de Ronda, es indignante, como lo es que el único criterio para otorgar las ayudas es que sean a dedo ya que es una orden de concurrencia no competitiva, el PP decidirá a dedo qué municipios tendrán o no dinero para instalar un cajero”, ha advertido la parlamentaria. Además, acusó al presidente andaluz de decir una cosa y hacer la contraria, por lo que pidió que se retiren las bases reguladoras y se modifiquen para que no se excluyan del programa a aquellas localidades que no alcanzan los 500 habitantes Por su parte, el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha criticado que “cada día vemos el discurso del PP de que los pequeños municipios son la prioridad pero cuando legislan lo hacen en contra de ellos, no entiendo por qué los municipios menores de 500 habitantes estamos fuera del decreto”, ha expresado. Herrera también acusó al Gobierno andaluz de inacción ante la pérdida de servicios de los pueblos, entre ellos los financieros, señalando que "ninguno de ellos han hecho nada para que ser mantengan los bancos en nuestros municipios, sobre todo en el Valle del Genal”. Mientras tanto, la también parlamentaria andaluza, Isabel Aguilera, ha lamentado el "ninguneo" de Moreno Bonilla a la Serranía "mientras mantiene un discurso sobre la despoblación para hacer creer a la ciudadanía que luchan contra esta realidad".

Para Aguilera, la Serranía tiene un grave problema de despoblación agravada por la inacción del PP en la Junta, “se están perdiendo servicios, cuando Moreno Bonilla desmantela la sanidad y la educación públicas”, ha advertido.