El PSOE reconquista Cártama y exigirá todos los proyectos que la Junta "tiene que ejecutar"

El Teatro Municipal Carthima ha albergado el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de Cártama para la legislatura 2023/2027, donde ha tomado posesión la nueva Corporación Municipal y en el que Jorge Gallardo Gandulla, del Partido Socialista Obrero Español, ha vuelto a ser elegido alcalde del municipio con los votos de 11 concejales entre los 21 ediles que conforman el Consistorio.

La nueva Corporación cartameña estará integrada por 11 ediles del PSOE, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos y 1 de Vox. En esta ocasión, el PSOE volverá a gobernar en el municipio de Cártama con mayoría absoluta.

Al comienzo de su intervención, el alcalde dio la enhorabuena a todas las concejalas y a todos concejales de los distintos grupos políticos que han resultado electos y que hoy han tomado posesión de su cargo en este Consistorio.

“Es un verdadero honor ser el alcalde o alcaldesa de tu municipio, pero lo es también para vosotros y vosotras, compañeros de Corporación, que hoy os habéis comprometido con ser concejales y concejalas de nuestro pueblo. Hoy recae sobre todos nosotros un gran reto, que no es otro que el de ser servidores públicos y trabajar por el bienestar de nuestro municipio”, manifestó el regidor municipal y agregó que asume el cargo como alcalde de Cártama “con un gran sentido de la responsabilidad, con humildad, ilusión y también con muchas ganas de ver terminados algunos de nuestros proyectos emblemáticos”.

Por otro lado, Gallardo señaló que en este nuevo mandato se enfrentan a cuatro años de duro trabajo y recalcó que los pilares sobre los que se sustentará el nuevo equipo de gobierno serán la honradez, la honestidad y el servicio público para Cártama.

“Otro pilar fundamental en esta legislatura será exigir con total lealtad institucional, pero sin descanso, todos los proyectos que la Junta de Andalucía tiene que ejecutar en nuestro municipio, espero que el color político no sea una traba a la hora de seguir invirtiendo en Cártama. Quiero que sepáis que no me callaré ante ninguna administración, Junta o Gobierno Central para defender los intereses de mi pueblo”, subrayó el primer edil.

Un mirador en las murallas

Asimismo, Gallardo señaló que esta legislatura supondrá la materialización de muchos proyectos iniciados que representarán un antes y un después para Cártama, como es el caso de la remodelación del Santo Cristo y su entorno, la construcción del Parque La Mata, el proyecto de la nueva Plaza de la Constitución, el camino peatonal de El Sexmo, la urbanización de los terrenos del Cártama Auditorio Cultural, la dotación de aparcamientos, la puesta en valor del patrimonio histórico y la creación de un mirador en nuestras murallas o la remodelación integral y el embellecimiento de calles y espacios públicos, entre otros. Por otro parte, manifestó que tendrá la mano tendida a los concejales de la oposición para trabajar de forma constructiva por el interés general de Cártama.

“Nuestra firme apuesta siempre ha sido hacer de Cártama una ciudad moderna sin distinción entre núcleos, que mantenga sus tradiciones, pero que se adapten a los nuevos tiempos, una ciudad de oportunidades, llena de vida y con los mejores servicios públicos posibles”, declaró.

Gallardo indicó que el municipio de Cártama ha experimentado una gran transformación en los últimos años. “Somos ya todo un referente para otros municipios en instalaciones públicas, bienestar y calidad de vida. Y una prueba de ello es que los vecinos y vecinas nacidos en Cártama se quedan en nuestro pueblo para construir su futuro, así como que cada vez son más los vecinos nuevos que nos eligieron para vivir estableciendo aquí sus raíces familiares”, aseguró. En este contexto, hizo hincapié en que él, como alcalde y su equipo podrán todos sus esfuerzos para que Cártama continúe en la senda del progreso.