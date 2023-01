Profesores y alumnas de la escuela Elisava conocen el proyecto Pueblo Museo de Genalguacil

Hace unos días un grupo formado por cuatro estudiantes y dos profesores de Elisava, la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, se desplazaron hasta Genalguacil para trabajar en sus proyectos fin de grado, en los que el Pueblo Museo desempeñará un papel fundamental.

Las alumnas, tres estudiantes de diseño de espacios y experiencias interactivas y una de ingeniería de diseño industrial, han comenzado a desarrollar sus proyectos que, a la vez, se encuentran enmarcados en una plataforma de innovación rural. Según ha explicado Albert Fuster, director académico y director del máster universitario en diseño y comunicación de Elisava, “las alumnas están trabajando sobre la memoria cultural y social como herramienta para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones, todo ello promoviendo elementos de diseño de productos, de plataformas digitales o experiencias que contribuyan a impulsar la vida en los pueblos y a luchar contra la despoblación”.

Fuster ha subrayado que el caso de Genalguacil es excepcional porque “no es fácil encontrar un municipio de 500 habitantes ávido por apostar por el arte y el diseño (no sólo el turismo o las experiencias de ocio) como motor de innovación y desarrollo”. Las alumnas volverán en febrero y es posible que en la última fase de los proyectos residan durante varias semanas en Genalguacil trabajando con los colectivos. “En Elisava potenciamos que los TFG no se acaben cuando se presentan delante del tribunal, sino que se conviertan en proyectos profesionales del alumnado. Por tanto, promovemos vínculos con entorno reales (empresas, ONG’s, instituciones) para que, acabado el proyecto, los estudiantes puedan seguir desarrollándose. En este sentido, estamos convencidos de que nuestra relación con Genalguacil no acabará en junio con la finalización de los proyectos, sino que se prolongará en el tiempo dando sus frutos”, concluyó Albert Fuster.