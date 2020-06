Los sindicatos rechazan la propuesta de reducción salarial del 10% en el Ayuntamiento de Torremolinos

Los sindicatos han rechazado este viernes la “propuesta” de reducción salarial del 10% realizada esta semana por el Ayuntamiento de Torremolinos, que afectaría tanto a la plantilla municipal como a los órganos de Gobierno y que junto a la eliminación de otros complementos supondría una “reducción del gasto” de 4,5 millones.

Así, las organizaciones sindicales han mostrado su rechazo a la iniciativa planteada por el Consistorio tras una reunión a la que han asistido representantes de CC.OO, UGT, SIP-AN y CSIF, según ha destacado el secretario de la sección sindical en el Ayuntamiento de este último, Sergio Colodrero.

La “propuesta” municipal, a la que ha tenido acceso este periódico, recoge que es “necesario adoptar medidas que permitan afrontar el futuro inmediato con la capacidad económica suficiente y necesaria para atender todas las obligaciones que le corresponden al Ayuntamiento de Torremolinos, con especial atención al pago de las retribuciones de personal” ante la crisis sanitaria por Covid-19.

Según el texto, la situación actual ha provocado una “caída drástica de los ingresos del Ayuntamiento de Torremolinos, así como un incremento de gastos para la prestación de servicios, principalmente de carácter social”.

Para ello, el Consistorio plantea la “reducción lineal del 10% (2% +8%) en cómputo anual de los importes retributivos percibidos por los empleados”, así como “para los órganos de Gobierno por el mismo porcentaje”, no aplicándose a los “complementos de antigüedad o trienios”, lo que supondría una “reducción previsible 3.267.209,39 euros”. En este sentido, el 2% se refiere al “incremento para los empleados públicos” aprobado por el Gobierno de la Nación para 2020.

Otras de las medidas propuestas recogen “eliminar en su totalidad las ayudas sociales”, cuya previsión en el presupuesto municipal para 2020 es de 799.257,31 euros; “los complementos por cambio de turno para asistencia a juicio”, para lo que se prevé una cuantía en las cuentas para el presente ejercicio de 115.883,30 euros; y los “complementos por prolongación de jornada” por 95.237,74 euros. Asimismo, la propuesta señala que todas estas medidas “tendrán una aplicación de carácter temporal dada la coyuntura económica actual”.

Ante ello, Colodrero ha aseverado que CSIF “no va a negociar en esos términos” y que buscará propuestas “para ver en el presupuesto las partidas que se pueden recortar” y que “satisfaga sus necesidades pero que en ningún caso afecte a los trabajadores”. Por su parte, la representante de UGT, Lidia Lozano, ha indicado que el sindicato ha pedido “que nos documente con informes técnicos la situación actual real del Ayuntamiento” y “rechaza esa propuesta en su globalidad”.

Por su parte, el sindicato CCOO ve “inaceptable” la propuesta, ya que “el Ayuntamiento no ha aportado documentación suficiente y justificativa que avale la necesidad de dicho recorte”, mientras éste señala que “los encuentros no son vinculantes y se está exponiendo la situación para ver qué se puede hacer”, para lo que “se lanzan propuestas de un lado y otro, pero aún no hay nada sobre la mesa”.