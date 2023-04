Registran actos vandálicos en el entorno del campo de fútbol Las Viñas de Manilva

El Ayuntamiento de Manilva ha acometido distintas reparaciones de material público y mobiliario urbano "destrozado" ubicados en los aledaños del campo de fútbol Las Viñas, donde se están registrando actos vandálicos, según ha informado este miércoles el Consistorio.

Así, han destacado que aunque la Policía Local se persona durante las jornadas en distintos horarios, “los incívicos están consiguiendo destrozar una y otra vez este material, colocado para el uso y el disfrute de la vecindad” como los merenderos.

Desde el Consistorio se agradece “la implicación ciudadana no solo en este enclave, sino en cualquier lugar del término donde se aprecien actitudes que perjudican a la mayoría”, han recalcado.

El Cuerpo de Protección Civil de Manilva ha lanzado una serie de consejos para evitar los incendios forestales ante la continuidad de las medidas excepcionales y temporales en materia de prevención, vigilancia y extinción en Andalucía, que se extenderán hasta el 15 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento.

Así, la agrupación de voluntarios recomienda "no arrojar colillas o cigarros encendidos en el campo o en la carreteras;, no realizar hogueras, quema de vegetación natural y residuos agrícolas". De igual forma, apunta a que "no se deben hacer barbacoas ni en zonas de acampada o recreativas acondicionadas, que se harán únicamente en establecimientos turísticos, restaurantes rurales y campamentos juveniles previa solicitud y autorización de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.