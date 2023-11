Jeuri Rodríguez, el deportista dominicano orgullo de Frigiliana

Jeuri Rodríguez, un destacado atleta nacido en la República Dominicana y residente en Frigiliana, ha alcanzado la cima del mundo del fitness al obtener el codiciado título de campeón mundial en la categoría Men’s Physique. Su viaje hacia el éxito deportivo ha sido una verdadera odisea llena de logros en diversas disciplinas atléticas.

Desde su llegada a Málaga a la edad de ocho años, Rodríguez se sumergió en el mundo del atletismo como una forma de canalizar su hiperactividad y déficit de atención. Su talento natural lo llevó a ganar múltiples campeonatos nacionales en velocidad, salto de longitud y lanzamiento de jabalina en su juventud.

Con 15 años comenzó a boxear, alcanzando el subcampeonato de Europa Junior en la categoría amateur, mientras continuaba equilibrando su pasión por los deportes con sus estudios. No contento con esto, tocó a las puertas del rugby rugby, siendo parte del Club Nerja Rugby y más tarde se unió al equipo de Santa Coloma de Gramanet, ampliando así su experiencia en el campo deportivo.

Tras finalizar sus estudios secundarios, se trasladó a Barcelona, donde además de trabajar, se sumergió en el mundo del culturismo. A los 20 años, comenzó a entrenar enfocado en la competición y, después de un arduo entrenamiento, cosechó sus primeros éxitos en el fitness.

Después de tres años de dedicación intensiva, en 2019 logró obtener el tercer puesto en el Barbarian Sumer en Plaza Mayor, compitiendo contra 25 participantes. Un mes después, se llevó se alzó con el segundo lugar en su segundo campeonato. Desde entonces ha acumulado 13 medallas de oro, destacando su constancia y dedicación al deporte.

Reconocimientos

En el transcurso de su carrera deportiva, el culturista ha acumulado un impresionante historial de logros en competiciones de fitness. En 2019, obtuvo el tercer lugar en el Barbarian Summer y el segundo puesto en el Barbarian Classic. Su determinación lo llevó a alcanzar el primer puesto en el Campeonato Sevilla, Open Raúl Carrasco, Regional de Murcia y Open Camp Murcia.

El año 2021 marcó un hito en su trayectoria al lograr la victoria en la Hércules Cup y en el Olympia Amateur. Sin embargo, fue en 2023 cuando Jeuri alcanzó un nivel excepcional al obtener múltiples primeros puestos en eventos de renombre, como el Campeonato de Málaga PCA Overall, Hércules Cup, Barbarian Classic PCA Overall, Badajoz Aria 51 PCA Overall, Campeonato de España PCA Overall y Campeonato del Mundo PCA Overall, además de obtener la categoría de Nuevo PCA PRO.

Después de proclamarse profesional en el Campeonato Mundial, apenas 15 minutos más tarde, el dominicano recibió la inesperada oportunidad de presentarse en la categoría profesional en ese mismo evento, a pesar de no sentirse completamente preparado. Este éxito le brindó la oportunidad de ingresar en la liga profesional, donde debutó compitiendo en el Campeonato del Mundo PRO. A pesar de ser consciente de su falta de experiencia en este nivel de competición, Rodríguez logró el sexto puesto entre 12 competidores destacados en su estreno como profesional.

Entrenamiento y preparación para los campeonatos

La amplia lista de éxitos de Rodríguez es el resultado directo de su rigurosa rutina y enfoque disciplinado hacia el entrenamiento y la competición en el ámbito del fitness. Cada día comienza temprano con su labor en su trabajo de Frigiliana, seguido de dos intensas horas en el gimnasio, de lunes a viernes. Además de esta dedicación al fitness, también reserva tiempo para practicar rugby dos veces por semana con el Club Nerja Rugby.

Para su preparación en competiciones, su régimen de entrenamiento incluye sesiones de cardio en ayunas antes de trabajar, una hora adicional después del gimnasio por la tarde y otra hora de cardio en la noche, todo mientras se encuentra en déficit calórico. Su dieta se centra en altas cantidades de proteínas y verduras, manteniendo bajos los hidratos de carbono y las grasas.

Jeuri reflexiona sobre los sacrificios que ha debido hacer en su camino hacia el éxito deportivo, mencionando específicamente su cumpleaños, el cual coincidió en diferentes ocasiones con competiciones cruciales. "Cumplo años el 5 de octubre y en diferentes años tuve competiciones con fechas siempre programadas una semana antes o incluso durante la misma semana, por lo que ni siquiera podía permitirme saborear un trozo de tarta", comenta con una sonrisa nostálgica. A pesar de estas renuncias, subraya que no considera su dedicación como un sacrificio, ya que lo hace con entusiasmo y pasión por el deporte que ama profundamente.

La emoción de convertirse en campeón mundial fue un momento indescriptible para él, especialmente después de varios años de intenso esfuerzo y dedicación. Destaca el extraordinario apoyo y cariño recibido de su pueblo, Frigiliana, donde incluso aquellos que quizás no comprenden completamente su disciplina deportiva muestran un apoyo incondicional hacia su carrera. "Las personas mayores, en particular, demuestran un afecto increíble; constantemente comparten mis fotos en Facebook y me dejan cientos de comentarios alentadores", explica.

Además, con una sonrisa, el campeón admite el cariño especial que recibe en su municipio, donde siempre quieren que interprete el papel de Baltasar durante las festividades navideñas. "Llevo ya cuatro años", agrega entre risas, destacando el arraigo y la conexión significativa que tiene con su comunidad.

Rodríguez tiene la mira puesta en objetivos futuros, como fortalecerse más y competir a nivel profesional el próximo año. Su determinación es evidente, y desea representar a su pueblo de la mejor manera posible.

Según el atleta, la competición adquiere una dinámica distinta en comparación con otros deportes. En lugar de enfocarse en superar directamente a los oponentes, se centra en mostrar el trabajo previo realizado. Por ejemplo, aquellos que quedaron en segundo y tercer lugar detrás de él acordaron entrenar juntos y grabar vídeos. "Gran parte del trabajo se realiza en casa; en el escenario, la prioridad es exhibir los resultados obtenidos", detalla.

Este deporte lo ha llevado a viajar a varios países, donde ha tenido la oportunidad de hospedarse en casas de competidores que conoció en diversas competiciones. Ha tenido el privilegio de visitar lugares como Inglaterra, Holanda, Italia y Portugal, compartiendo experiencias y estableciendo vínculos con otros atletas, más allá de la competencia en el escenario.

Jeuri reflexiona sobre la necesidad de dar más visibilidad a otros deportes además del fútbol en España, resaltando el potencial y los logros de disciplinas como el rugby femenino, que muchas veces pasan desapercibidos debido a la atención centrada en el fútbol y la política.