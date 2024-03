Sarah Almagro: "Tengo muchos premios, pero la Medalla de Andalucía es especial"

La historia de Sarah Almagro (Marbella, 2000) es uno de esos relatos de superación que podrían contarse hasta la saciedad y seguirían resultando inspiradores. Con tan solo 18 años, esta deportista malagueña sufrió una meningitis meningocócica que le hizo perder manos y pies, pero su fortaleza mental y el apoyo incondicional de su entorno hicieron de este obstáculo una superficie sobre la que impulsarse y comerse el mundo. Dice que “todos somos fuertes, pero hay que querer serlo”, y ella misma es el mayor aval de sus palabras. En el surf adaptado sabe lo que es ser campeona mundial, de Europa y de España – esta última en tres ocasiones– y, ahora, también es Medalla de Andalucía del Deporte.

“Recibí la noticia hace unas dos semanas, iba en tren dirección Madrid y focalizada para participar en la Gala de Arte e Inclusión, cuando de pronto, justo llegando a la estación de Atocha, me llama un teléfono fijo desconocido”, narra Almagro, quien asegura que, estando tan apresurada, no tenía intención de atender en esos instantes.

Al final se decidió y acabó respondiendo: “Pregunté quién es y dije que llevaba prisa, pero claro, al otro lado del teléfono estaba el presidente Juanma Moreno”, cuenta con el tono incrédulo de quien aún no asimila el momento: “Me dijo que me iba a proponer para recibir la Medalla de Andalucía, así que ahí ya perdí toda la concentración que tenía en la gala y en el guión y empecé a preguntarme qué es lo que había hecho para optar a este premio”.

Algunas horas después pudo confirmar, a través de los medios, la concesión del galardón: “La conversación con el presidente quedó en una propuesta, así que intenté seguir a lo mío, y fue ya ensayando en el teatro donde se celebraba la gala que me empezó a llamar todo el mundo por teléfono, se había hecho oficial”, explica.

"Jamás lo había imaginado. La Medalla de Andalucía es algo muy grande y se siente un orgullo enorme", responde Almagro a la pregunta de qué ha significado este reconocimiento en lo personal, y añade: "Me han dado muchos premios en estos años, tengo la vitrina llena, pero éste no es uno más, es especial. Siento que es un reconocimiento a los esfuerzos y a esos logros, pero no solo los míos, sino el de mi familia, equipo y todas aquellas personas, incluida la prensa, que me han ayudado a llegar tan lejos”.

Sobre el acto de entrega, que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, recuerda los nervios de los segundos previos a que la presentadora Eva González pronunciase su nombre: “El momento de subir las escaleritas, girarte y ver el Teatro lleno con 1.800 persona ompone. Encima te ves rodeada de gente con trayectorias tan largas y consolidadas y sigues sin creértelo. Es una dimensión en todos los aspectos a la que no estoy acostumbrada”.

Además de la Medalla, la surfista marbellí se lleva de su viaje a Sevilla el haber estado cerca de personalidades a las que admira, como Pablo López, José Mercé o Javier Ojeda, y también alguna anécdota: “Estaba allí en uno de los eventos y de repente se me acercaron Los del Río y me preguntaron si me sabía la Macarena”, ríe.

En cuanto al futuro y sus objetivos deportivos, la mirada de Sarah Almagro se fija desde hace varios años en la inclusión del surf adaptado como deporte paralímpico: “Ahora mismo está entre el surf adaptado y la escalada adaptada, este tipo de decisiones se toman principalmente por las personas que lo practican, aquí en España somos 50 ó 60 personas inscritas”.

Como cierre de la entrevista, Almagro tiene muy claro el mensaje que quiere transmitir al público: “Quiero enfocar este premio; me encantaría que esta medalla fuese un altavoz y diese visibilidad a todas esas personas con discapacidad que practican deporte adaptado, y sobre todo, a aquellas que practican deportes no paralímpicos y apenas reciben ayudas”.