Benalmádena busca nuevos inversores para relanzar el Tívoli

El Ayuntamiento de Benalmádena busca inversores para reflotar el parque de atracciones Tívoli World, que tras una década de conflictos judiciales relacionados con la propiedad, presenta “deterioro” y “antigüedad” en algunas atracciones, por lo que la Administración local apuesta por relanzar el espacio y ayudar a desbloquear la situación ente entes privados, según ha destacado este lunes el alcalde, Víctor Navas.

El regidor ha hecho alusión al litigio judicial que existe desde 2009 en torno a la propiedad entre el empresario Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, y el grupo inmobiliario Tremón, una situación que el Consistorio quiere ayudar a “desenmarañar”.

“Desde entonces, nadie ha invertido en Tívoli. Unos porque dicen que es suyo, pero no tienen la propiedad, y otros porque dicen que tienen la propiedad, pero no pueden acceder al parque”, ha lamentado el regidor, quien ha hecho alusión al “deterioro” de las instalaciones desde el año 2009. “Nos parece una barbaridad que no se esté trabajando para fomentar el parque”, que “está quedando obsoleto y falto de inversión”, ha dicho.

Así, el Ayuntamiento ha tomado una “posición proactiva”, y aunque es un problema entre terceros, Navas ha remarcado el trabajo que se está realizando desde el Consistorio para “buscar inversores” y “ofrecerlos a cualquiera de los dos” - principalmente a Tremón-. Ayudar a “desenmarañar” los problemas legales y “desbloquear” la situación es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento, quien desde hace un año y medio se ha propuesto buscar inversores que garanticen la “sostenibilidad” del recinto lúdico en los próximos años, cuyos contactos se han “intensificado en las últimas semanas”, ha asegurado.

Para ello, ha señalado que en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada el pasado mes de enero en Madrid, el Consistorio mantuvo “contactos” con dos empresas interesadas en invertir en el parque de atracciones, una de las cuales ya está “negociando directamente” con el grupo inmobiliario, ha asegurado. Con la segunda compañía, que mantiene contactos con el Ayuntamiento, “la idea es que nos sentemos con Tremón en las próximas semanas”.

El objetivo es que “Tívoli siga siendo, incluso con más proyección, el único parque de ocio de la Costa del Sol”, ha indicado el alcalde, al tiempo que ha destacado las “fortalezas” y “oportunidades” del recinto en cuanto a empleo y generación de riqueza. En su opinión, una “pequeña inversión” sería suficiente para “sustituir 4 ó 5 atracciones potentes” que supusieran un “revulsivo” para el parque, ya que muchas superan los 30 años de antigüedad, dijo.

En este sentido, ha recordado que Tívoli se encuentra en el “corazón” de la comarca y es un parque bien comunicado, con un auditorio de 2.500 localidades. Además, ha asegurado que el Consistorio está “muy vigilante” para “no permitir otro tipo de actividad” que no sea parque de atracciones, ha aseverado.