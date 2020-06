Torremolinos aprueba de manera definitiva su presupuesto para 2020

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado este jueves de manera definitiva el presupuesto municipal para el presente ejercicio 2020 con un toral consolidado de 101, 8 millones de euros, una iniciativa que ha salido con los votos a favor del equipo de Gobierno formado por PSOE y Adelante Torremolinos, la concejala no adscrita Lucía Cuín, la abstención de Ciudadanos y Por mi pueblo, y el voto en contra de PP y Vox.

Así, con esta aprobación definitiva en sesión extraordinaria y tras superar el período de alegaciones, se pondrán en funcionamiento unas cuentas que prevén unos ingresos de 90,1 millones de euros y un total consolidado de 101,8 frente a los 90,3 millones de euros y los 93,2 del presupuesto prorrogado de 2017, según ha detallado la titular de Hacienda, Maribel Tocón.

La edil ha resaltado que de esta manera, el presupuesto municipal experimenta “un moderado crecimiento de más de un 9% para 2020”, al tiempo que ha subrayado que este aumento se produce “sin subir ningún impuesto a la ciudadanía”.

“Este presupuesto responde a la obligación de poner en marcha mecanismos que vengan a ayudar a los sectores vulnerables de la población y preparar la ciudad para volver a los niveles previos a crisis sanitaria”, ha detallado la también portavoz municipal, quien ha señalado que “estas cuentas responden solo y exclusivamente al interés general de la ciudadanía, a reforzar los servicios básicos que se prestan y a corregir desigualdades en nuestro municipio”, resultando la herramienta más importante del Ayuntamiento de Torremolinos para favorecer el interés general, ha remarcado.

Por otro lado, Tocón ha asegurado que “votar no a este presupuesto es votar no a la prestación de servicios a la ciudadanía y que podamos ayudar a personas vulnerables. Es votar no a que la gente tenga subvenciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), es votar no a las subvenciones escolares, es votar no a incrementar la partida para gasto social”, por lo que portavoz del equipo de Gobierno ha defendido que “los presupuestos deben entrar en vigor ya, no pueden esperar”.