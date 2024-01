Torremolinos destina 40.000 euros a colectivos sociales

El Ayuntamiento de Torremolinos ha destinado un total de 40.000 euros a ayudas para asociaciones y fundaciones con fines sociales, una cantidad con la que serán beneficiados 3.200 usuarios de 7 colectivos sociales de la localidad, según ha informado este martes el Consistorio.

En concreto, desde el Ayuntamiento han detallado que más de 17.000 euros se han entregado a la Asamblea Local de Cruz Roja en Torremolinos, 6.400 euros a la Fundación de Leones de Torremolinos, 5.300 a la Asociación Más Vida Torremolinos, 4.200 euros a Cáritas Diocesana de Málaga, 2.900 a ONG Emaús, Obra de Amor, 2.500 a la Asociación Manantial de Agua Viva y 1.380 a Evangelical Community Church.

La finalidad de estas ayudas es colaborar con las entidades sociales del tercer sector, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas y familias de Torremolinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social, mediante la atención de necesidades básicas en relación con la alimentación, vivienda, pobreza energética, etc.

Se consideran gastos subvencionados aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de las actividades subvencionadas, y se realicen en el plazo establecido de la convocatoria. Así, en aquellos relacionados con las necesidades detectadas, las ayudas suponen hasta el 100% del coste para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, la pobreza energética o la vivienda, han apuntado.

En el caso de los gastos relacionados con el funcionamiento de la entidad, desde el Ayuntamiento han señalado que “las ayudas suponen hasta un máximo del 80% del coste para gastos como personal técnico, mantenimiento de la sede y suministros de luz, agua o alquiler” y hasta un 50% para material, publicaciones y difusión.

Organizaciones beneficiarias

El objetivo de Cruz Roja Torremolinos es reforzar los mecanismos de actuación de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de poder estarlo, para lo que “el 85% de la ayuda recibida se destina a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza, a través de tarjetas de supermercado”. La entidad atiende a unos 180 usuarios directos, siendo unos 540 los beneficiarios indirectos.

Cáritas Diocesana, a través de las Cáritas Parroquiales de Torremolinos, persigue “apoyar y ayudar a las familias que por diversas causas están en situación de vulnerabilidad”, y que de manera coordinada con Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos “atienden casos incluso de personas que no están empadronadas en la localidad, pero que residen en la misma temporalmente”, han agregado.

Por su parte, la Asociación Emaús Obra de Amor lleva más de 20 años trabajando en comedores sociales para cubrir la alimentación diaria de los usuarios. Según han apuntado desde el Consistorio, el objetivo del colectivo es “cubrir la necesidad básica de alimentación de las personas en situación de exclusión social o riesgo de ella, ofreciendo un espacio digno y punto de acogida” y atiende a unos 250 usuarios al día en la ciudad.

En lo que respecta al Club de Leones de Torremolinos, el objetivo del proyecto es contribuir a paliar las necesidades básicas mensuales de alimentación a 80 familias del municipio y posibilitar que, además, otras 50 familias puedan disponer en las fechas navideñas de productos típicos de Navidad. En total, los beneficiarios del proyecto de asistencia mensual a familias son 310 entre adultos y menores, mientras que del proyecto extraordinario de Navidad se benefician unos 500 usuarios.

Por otro lado, la asociación benéfica, social y sin ánimo de lucro Más+Vida “aporta alimentos no perecederos a familias y colectivos residentes en Torremolinos en riesgo de exclusión social y cuyos ingresos o escasez de los mismos no permita a estas personas llegar a fin de mes". En colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, nutre a estas personas de productos de droguería e higiene, alimentos, material escolar, ropa, etc. En el último año ha ayudado a alrededor de unas 200 familias de Torremolinos.

La Asociación Manantial de Agua Viva pretende “mejorar la atención y ayudar con la gestión y reparto de alimentos”, prestando actualmente ayuda a unas 80 familias con niños, 20 personas solas y 10 familias que se encuentran en situación irregular, siendo en total unas 450 las personas beneficiadas de la misma.

Por último, Evangelical Community Church también se dedica a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad con alimentos frescos como verduras y frutas, y suplementos como pollo o carne de vacuno que vienen a complementar las dos bolsas de comida que reparten cada martes a 35 familias de Torremolinos, siendo un total de 77 los beneficiarios.