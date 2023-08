Torremolinos celebra el festival Canela Party con más de 40 bandas este fin de semana

La ciudad de Torremolinos acogerá este fin de semana el festival Canela party, en el que actuarán más de 40 bandas, un evento que tendrá lugar en el recinto ferial, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

La agenda cultural arranca este jueves con el taller ‘Creatividad en familia’, que tendrá lugar en los jardines del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso y está destinado a niños de entre 5 y 12 años, en una apuesta donde los pequeños se expresen, compartan y enriquezcan su conocimiento sensoperceptual y tengan una mayor adaptabilidad a situaciones nuevas. Al mismo tiempo, los adultos podrán adentrarse en experiencias sensitivas que los lleve al razonamiento y comprensión y les ayude a sacar su niño interior para atreverse a fantasear, pintar, bailar y conectarse desde otro nivel.

Tras el éxito de la pasada edición, Torremolinos acoge este fin de semana la celebración del Canela Party, el único festival del mundo donde las bandas vienen a ver al público, un evento que tendrá lugar en el recinto ferial del 23 al 26 de agosto.

Durante los días de celebración del Canela Party 2023 pasarán por su escenario bandas y artistas como Alien Tango, Pinpilinpussies, Rocío Márquez y Bronquiio, La Trinidad, Shame, The Notwist, Pony Bravo, Sorry, Los Yolos, Mausoleo, Snail Mail, King Gizzard & The Luizard Wizard, Brava, Mujeres, Sofía Kourtesis o Triángulo del Amor Bizarro, entre otros.

El sábado 26 tendrá lugar la Fiesta de disfraces, que se ha convertido en seña de identidad de este festival, aunque se invita a todos los asistentes que lo deseen a disfrazarse también en el resto de jornadas para disfrutar al máximo de la esencia del mismo. Las entradas se pueden conseguir a partir de 45 euros en la web www.canelaparty.com. Los menores de 10 años tienen acceso gratuito todos los días del festival, previa adquisición de entradas en la web a coste cero.

El Mercado de la Asociación Atenea de Artesanas y Artesanos de Torremolinos se instalará todos los viernes y sábados de este verano y mañana se pondrá en marcha en el tramo peatonalizado de la avenida Palma de Mallorca, en horario de 18:00 a 23:30 horas, y los sábados se ubicará en el Pasaje de La Carihuela, igualmente de 18:00 a 23:30 horas.

En esta feria artesanal se exponen y ponen a la venta productos trabajados en distintos materiales como lana, madera, cerámica, forja, cuero, piedra o telas, entre otros, piezas que ponen en valor la historia, cultura e iconografía del municipio a través de souvenirs y creaciones originales.

Concurso de cante flamenco ciudad de Torremolinos

La sede de la Peña Flamenca Los Amigos del Arte, en el recinto ferial, acogerá este sábado a partir de las 21:30 horas la final del XLIX Concurso de cante flamenco ciudad de Torremolinos. En el mismo, tomarán parte los tres finalistas clasificados en las fases previas: Alfonso León Carvajal, Julia Moreno La Debla y Juan Francisco Morán Reyes.

Por otro lado, este sábado a las 12:00 horas tendrá lugar en el varadero de La Carihuela, junto al chiringuito el Lele, el acto de celebración de la botadura de ‘La Galfina’, a cargo del Club de Remo y Pala Tradicional La Carihuela. El acto contará con música y poesía, y sobre las 12:30 horas se procederá a la botadura de la barca en el mar, tras lo cual se proseguirá la celebración hasta las 20:00 horas. Durante la jornada se realizarán ejercicios a modo de entrenamiento con la nueva barca y una exhibición de regata con las dos barcas del club.

Para el domingo, el rastro de Torremolinos se instalará en el recinto ferial, donde los asistentes podrán adquirir artículos únicos de segunda mano como decoración, música, libros, ropa o juguetes, entre otros, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Por último, este domingo es el último de la gira Loco Bongo en Torremolinos. La plaza de toros acogerá este divertido espectáculo presentado por Xenon Spain, conducido y agitado por los Hermanos Cicuta y animado por las locas azafatas.