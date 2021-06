Torremolinos abre el 1 de julio el plazo para solicitar la ayuda del IBI

El Ayuntamiento de Torremolinos abrirá el plazo para solicitar la ayuda al pago del recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el próximo 1 de julio, que permanecerá vigente hasta el próximo 30 día, siendo una prestación que ayudará a las personas y familias más vulnerables de cara a afrontar el recibo, según ha anunciado este martes la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Maribel Tocón.

“El mecanismo va a ser prácticamente igual que el del año pasado y los solicitantes de los años 2019 y 2020 no tendrán que solicitarlo, ya que el Ayuntamiento lo hará de forma automática con independencia de si se coincidiera o no”, ha resaltado la edil, quien ha indicado que el protocolo de actuación que se activó en 2020 ante la situación de pandemia se mantiene para evitar aglomeraciones y desplazamientos.

Aun así, ha incidido en que en los casos en los que haya habido cambios en el ámbito personal que pudieran afectar a la subvención como un divorcio o el fallecimiento de algún miembro familiar, los interesados sí tendrán que pasar por el Consistorio para informar de esos datos sin cita previa. En las circunstancias en las que la situación haya cambiado solo en términos económicos, ha apuntado que no hará falta que se comuniquen, ya que se hará de forma automática al cruzar los datos con el Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la forma de aplicar la subvención, Tocón ha expuesto que los contribuyentes acogidos al plan de pago personalizado del Patronato de recaudación provincial que pagan la cuota dividida en meses de años, la ayuda concedida será descontada de forma automática de las últimas cuotas del año. En el caso de no estar acogidos a dicho plan, se realizará una transferencia.

En la actualidad, el Ayuntamiento ha pagado al 98% de los contribuyentes beneficiarios del pasado ejercicio. Sin embargo, el Patronato de recaudación no ha procedido a transferir ninguna subvención por no estar acogidos al pago personalizado. Por ello, Tocón ha insistido en que “aquella persona que aún no se haya acogido al plan de pago personalizado, lo haga. Es mucho más ágil y rápido para proceder a la devolución de la subvención”.

Los interesados en solicitar la subvención tendrán que hacerlo en la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento o a través de la página web www.sede.torremolinos.es. Asimismo, cualquier consulta podrán hacerla por vía telefónica a los números 952 379 306/315/329/447/319/303/314/327/445/449/655.